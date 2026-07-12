< sekcia Regióny
Poprad upozorňuje na dočasné uzavretie prechodu popod železničný most
Radnica prosí cyklistov a chodcov, aby venovali zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu.
Autor TASR
Poprad 12. júla (TASR) - Mesto Poprad upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie prechodu pre chodcov a cyklistov popod železničný most na Štefánikovej ulici. Ako uvádza na sociálnej sieti, zhotoviteľ stavby modernizácie železničnej trate oznámil, že uzávera prechodu bude od pondelka (13. 7.) od 8.00 h.
„Dôvodom uzávery je pokračovanie etapy búracích prác na železničnom moste. Predpokladané trvanie uzávery je do novembra 2026,“ informuje mesto.
Radnica prosí cyklistov a chodcov, aby venovali zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu. Ako náhradnú trasu môžu využiť podchod z Okružnej na Kukučínovu ulicu.
„Dôvodom uzávery je pokračovanie etapy búracích prác na železničnom moste. Predpokladané trvanie uzávery je do novembra 2026,“ informuje mesto.
Radnica prosí cyklistov a chodcov, aby venovali zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu. Ako náhradnú trasu môžu využiť podchod z Okružnej na Kukučínovu ulicu.