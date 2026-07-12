Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. júl 2026Meniny má Nina
< sekcia Regióny

Poprad upozorňuje na dočasné uzavretie prechodu popod železničný most

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR

Radnica prosí cyklistov a chodcov, aby venovali zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu.

Autor TASR
Poprad 12. júla (TASR) - Mesto Poprad upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie prechodu pre chodcov a cyklistov popod železničný most na Štefánikovej ulici. Ako uvádza na sociálnej sieti, zhotoviteľ stavby modernizácie železničnej trate oznámil, že uzávera prechodu bude od pondelka (13. 7.) od 8.00 h.

Dôvodom uzávery je pokračovanie etapy búracích prác na železničnom moste. Predpokladané trvanie uzávery je do novembra 2026,“ informuje mesto.

Radnica prosí cyklistov a chodcov, aby venovali zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu. Ako náhradnú trasu môžu využiť podchod z Okružnej na Kukučínovu ulicu.
.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci zo soboty 11. na nedeľu 12. júla

OTESTUJTE SA: Potrápte svoje hlavy aj cez prázdniny

HRABKO: Takáto nízka referendová účasť ešte nebola a asi už ani nebude

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Napodobní júl horúčavy z júna?