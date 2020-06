V lome na Kvetnici pribudli lavičky, koše a mobilné toalety

Poprad 3. júna (TASR) – V okolí bývalého kameňolomu v popradskej mestskej časti Kvetnica pribudlo desať lavičiek, päť odpadkových košov a dve mobilné toalety. Informuje o tom mesto Poprad na svojej internetovej stránke.



„Je to naozaj nádherná lokalita a myslím si, že je to otázka niekoľkých rokov, keď sa z tohto územia stane rekreačná oblasť, pretože toto krásne miesto si to pýta. Je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu a finančné prostriedky. Zámerov bolo v minulosti viacero, no doteraz to boli len také, ktoré si vyžadovali státisícové sumy. Myslím si, že postupne môžeme tento areál obnovovať tak, ako sme začali dnes,“ uviedol primátor mesta Anton Danko.



Odpad z košov bude mesto vyvážať dvakrát týždenne, a to každý utorok a štvrtok. „Naplnenosť budeme sledovať a v prípade potreby počet košov zvýšime. Vzhľadom na to, že tu boli umiestnené dve mobilné toalety, musia byť v zmysle príslušnej legislatívy dezinfikované a budeme tak robiť raz týždenne,“ doplnila vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková. Radnica bude situáciu monitorovať a v prípade väčšieho záujmu o túto lokalitu budú zvýšené aj počty lavičiek a mobilných toaliet.



Po zime bola v lome umiestnená aj unimobunka, ktorá slúži popradským potápačom. „V zime monitorujú hrúbku ľadu, aby sa mohli ľudia bezpečne korčuľovať a v lete, keď sa budú ľudia na vlastné riziko kúpať, budú mať potápači pravidelné služby,“ vysvetlil primátor.



Bývalý kameňolom v popradskej mestskej časti Kvetnica bol v minulosti uzavretý z dôvodu nestíhania odčerpávania spodnej vody. Obrovská vyhĺbená jama sa zaliala vodou a vzniklo jazero hlboké 22 metrov, obklopené skalami a lesmi.