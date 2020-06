V lome na Kvetnici pribudnú ďalšie lavičky, koše či detské ihrisko

Poprad 11. júna (TASR) – V okolí lomu na Kvetnici pribudnú ďalšie lavičky, koše či detské ihrisko. Informuje o tom mesto Poprad na svojej oficiálnej stránke.



Mesto umiestnilo ešte minulý týždeň v okolí lomu desať lavičiek, päť odpadkových košov a dve mobilné toalety. Keďže situáciu monitoruje a v čase pekného počasia už eviduje zvýšený záujem o túto lokalitu, primátor Anton Danko sa rozhodol zvýšiť počty lavičiek, košov, ako i mobilných toaliet.



„Objednáme ďalších desať lavičiek a desať odpadkových košov. V súčasnosti už pribudli ďalšie dve mobilné toalety, takže tento priestor bude úplne iný ako predtým. Momentálne sa snažíme vybrať prvky pre detské drevené ihrisko, ale dodávky po pandémii sú veľmi problematické. To všetko zrealizujeme, samozrejme, v súlade s okolitou prírodou,“ uviedol primátor.



Odpad z košov mesto vyvezie dvakrát týždenne, a to každý utorok a štvrtok. Dve mobilné toalety musia byť v zmysle príslušnej legislatívy dezinfikované a mesto tak bude robiť raz týždenne.



Podľa radnice návštevníkov potešia aj dve ohniská na opekanie a grilovanie. „Chceme, aby v okolí lomu pribudlo aj občerstvenie, ktoré by bolo zabezpečené prostredníctvom pevného alebo mobilného bufetu. Novinkou bude aj mólo, ktoré si postavia naši popradskí potápači, a v prípade silnej sezóny budú mať k dispozícii aj čln, aby mohli dobre monitorovať situáciu vo vode,“ ozrejmil Danko.



Bývalý kameňolom v popradskej mestskej časti Kvetnica bol v minulosti uzavretý z dôvodu nestíhania odčerpávania spodnej vody. Obrovská vyhĺbená jama sa zaliala vodou a vzniklo jazero hlboké 22 metrov, obklopené skalami a lesmi.