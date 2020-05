V Poprade spustili bikesharing

Poprad 6. mája (TASR) - V meste Poprad spustili od stredy systém zdieľaných bicyklov - bikesharing. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová s tým, že záujem obyvateľov Popradu o smart bicykle zaznamenal minulý rok úspech, a preto sa tento rok ich počet zvýšil zo 65 na 85.



Podľa Hlaváčovej tohtoročnou podmienkou pre jazdenie na smart bicykli je povinné nosenie rúška a rukavíc vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Novinkou v tomto smere je aj rozšírenie v oblasti elektromobility. „Máme dohodu na prvých 25 elektrobicyklov, sme na to pripravení, ale keďže firma sídli v Číne, dodávky boli pozastavené. Pripravené sú už aj nabíjacie stanice, spolu ich je 21 a taktiež čakáme na dodávku nových sedadiel na klasické bicykle, ktoré tak budú pre jazdu pohodlnejšie,“ vysvetlil primátor mesta Anton Danko.



Hovorkyňa ďalej približuje, že smart bicykel s GPS bezpečnostným systémom je možné vypožičať a vrátiť prostredníctvom mobilnej aplikácie. Po registrácii v aplikácii "ANTIK SmartWay" sa bicykel odomkne načítaním QR kódu na riadidlách bicykla. „Jazdiť je možné kdekoľvek aj mimo mesta. Podmienkou je bicykel po skončení jazdy odparkovať na vhodnom viditeľnom mieste, aby nezavadzal na chodníku alebo neblokoval cestu. Na území Popradu je zároveň vybudovaných 12 informačných staníc so stojanmi, ktoré sú zároveň odporúčaným miestom pre uloženie a vyzdvihnutie bicyklov,“ dopĺňa Hlaváčová.



Bikesharing bude pre všetkých k dispozícii až do konca októbra.