V meste Poprad zasadal krízový štáb, prijali nové opatrenia

Poprad 16. marca (TASR) - V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu zvolal v pondelok primátor Popradu Anton Danko druhé zasadnutie krízového štábu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová s tým, že radnica prijala nové opatrenia.



Mestský úrad bude podľa hovorkyne naďalej pracovať v obmedzenom režime. Pre verejnosť budú v čase od 8.00 h do 11.00 h k dispozícii pracoviská Podateľňa a Matrika. Mestská polícia bude pracovať v štandardnom režime a dohliadať na dodržiavanie zákazov vydaných vládou SR. Ostatné pracoviská budú fungovať s vylúčením priameho kontaktu s verejnosťou. Platby miestnych daní a poplatku v pokladnici mesta sú pozastavené. Samospráva zároveň obmedzila aj výplatu štátnych sociálnych dávok. Obvodný úrad Matejovce bude k dispozícii v čase od 9.00 h do 11.00 h v dňoch 17. a 31. marca a 7. apríla. Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia v Poprade bude dávky vyplácať v čase od 9.00 h do 11.00 h v dňoch 18. marca, 1. a 8. apríla.



„Pre seniorov, ktorí si sami alebo s pomocou iných nedokážu zabezpečiť stravovanie, je možnosť dovozu jedla z Centra sociálnych služieb Poprad, prípadne zo Slovenského Červeného kríža,“ priblížila hovorkyňa. Tí, ktorí doposiaľ nevyužívali žiadne stravovanie a ocitli sa v situácii, že sú odkázaní na pomoc vo forme dovozu obedov, môžu podľa nej kontaktovať sociálny odbor mestského úradu.



Hovorkyňa dodala, že prijaté opatrenia sa budú dotýkať aj detských ihrísk, ktoré majú byť opáskované. Mesto chce týmto spôsobom zabrániť združovaniu sa ľudí a dôvodom je aj hygiena. Primátor nariadil riaditeľom škôl, aby zabezpečili uzatvorenie športovísk v ich pôsobnosti, nakoľko dochádza k ich využívaniu verejnosťou. „Zberné dvory budú pre verejnosť do odvolania zatvorené. Mestská hromadná doprava (MHD) bude premávať každý deň ako cez víkend. Ak musíte cestovať MHD, vstupujte do vozidiel len s ochranou tváre. Odporúčame použiť aj rukavice,“ vyzýva ľudí samospráva.



Primátor žiada všetkých obyvateľov mesta, aby pristupovali k nariadeniam zodpovedne a nech sa vo veľkých počtoch nezhromažďujú na verejných priestranstvách či na prechádzkach v prírode.