V popradskej nemocnici finišujú stavebné práce v rámci rekonštrukcie
Postupne sa už jednotlivé oddelenia sťahujú do zrekonštruovaných priestorov.
Autor TASR
Poprad 6. februára (TASR) - V Popradskej nemocnici finišujú s rozsiahlou rekonštrukciou lôžkovej časti a komplementu. Riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik pre TASR uviedol, že aktuálne je prestavanosť projektu na úrovni 80 percent a práce idú podľa harmonogramu. Aktuálne prebieha kolaudácia ôsmeho poschodia komplementu, kde budú detské ambulancie.
V súčasnosti prebiehajú stavebné práce v lôžkovej časti na poschodiach šesť až deväť a na poschodiach päť až sedem v komplemente. „Začína sa štandardne búraním komplet celého podlažia, to znamená všetkých priečok, povrchových úprav. Urobia sa statické skúšky, prípadne statické opatrenia. Nasleduje výmena všetkých rozvodov, zdravotechniky, elektriky a následne sa budujú nové betónové podlahy, na to priečky, inštalácie rozvodov a ukončuje sa to povrchovými úpravami a osadením dverí,“ priblížil technický dozor investora Martin Haščák. Podotkol, že na každom poschodí je priebeh prác viac-menej rovnaký. Každý priestor je však potrebné prejsť so statikom a zhodnotiť výber daných konštrukcií, urobiť opatrenia a podľa toho nastaviť manažment výstavby.
„Zmyslom celého projektu je, že keď detský pacient príde na vyšetrenie na 8. poschodie komplementu a je potrebná jeho hospitalizácia, tak ho kontinuálne presunú na lôžko. Nebude to tak ako doteraz, že musel s rodičmi obchádzať celý areál nemocnice. Cieľom je prepojiť komplement a lôžkovú časť kontinuálne, aby sa na rovnakom poschodí nachádzali rovnaké oddelenia v rámci lôžka a ambulantného sektora,“ vysvetlil riaditeľ. Zároveň oddelenia, kde realizujú najviac operačných zákrokov, budú priamo prepojené aj na nové operačné sály. Na každom lôžkovom oddelení budú tiež priestory určené na menšie operačné zákroky.
Postupne sa už jednotlivé oddelenia sťahujú do zrekonštruovaných priestorov. Po novom sa tak v lôžkovej časti na prvom poschodí nachádza urológia, na druhom traumatológia, na treťom ortopédia a na štvrtom ORL oddelenie. „Do budúcna bude na piatom poschodí chirurgia, na šiestom neurológia, siedme poschodie bude interné, detské oddelenie bude na ôsmom a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie na deviatom poschodí,“ dodal Kandrik. Doposiaľ nevyužívané desiate poschodie bude slúžiť novorodencom a ich mamičkám. Nemocnica sa zároveň snaží vylepšiť a zjednotiť navigačný systém v areáli a sprístupniť a zrevitalizovať priestor átria.
Stavebné práce by mali podľa riaditeľa ukončiť koncom apríla, respektíve v prvej polovici mája a celý projekt vrátane zariadenia má byť hotový do 30. júna. Nemocnica zároveň vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa zdravotníckej techniky, na ktorú získali 12 miliónov eur z plánu obnovy.
Práce na rozsiahlej rekonštrukcii nemocnice sa začali v marci 2024 a prebiehajú počas plnej prevádzky. Celkové náklady sú na úrovni 42 miliónov eur a projekt je v plnom rozsahu financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Po modernizácii bude v najväčšej nemocnici pod Tatrami viac ako 450 lôžok, z toho 19 nových.
