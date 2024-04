Poprad v rámci jarného upratovania pristaví veľkoobjemové kontajnery

Poprad 1. apríla (TASR) - Mesto Poprad aj tento rok organizuje na obvyklých miestach jarné upratovanie, a to počas piatich týždňov vždy od štvrtka do nedele. Obyvatelia sa tak môžu prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (VOK) bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu alebo objemového odpadu, ako je napríklad starý nábytok, okná či dvere.



Radnica upozorňuje, že pristavené kontajnery sú určené pre obyvateľov mesta, nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom o odpadoch.



Kontajnery umiestnia najprv od 4. do 7. apríla na sídlisku Západ a v Matejovciach, nasledovať budú ďalšie časti Popradu, a to až do 5. mája. Zoznam ulíc, kde budú kontajnery pristavené, zverejnilo mesto na webovej stránke a sociálnej sieti.



"Počas jarného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-ov, ale vedľa nich, nakoľko sú následne drvené a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene," informovalo mesto. Do kontajnerov nesmú byť ukladané stavebné odpady, elektroodpad, tráva, lístie, nebezpečný odpad a podobne.



"Žiadame obyvateľov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne, veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad neukladali vedľa VOK-ov, ale počkali na prázdny VOK, striktne dodržiavali termíny jarného upratovania v jednotlivých lokalitách a po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali," uviedla samospráva. Dodržiavanie termínov a pravidiel bude monitorovať mestská polícia.