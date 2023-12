Verejné korčuľovanie v Poprade sprevádzkovali už aj pri CVČ

Poprad 5. decembra (TASR) - Od utorka majú všetci milovníci korčuľovania v Poprade k dispozícii okrem Tréningovej haly aj ľadovú plochu pri Centre voľného času na sídlisku Juh. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti s tým, že každý pracovný deň od 9.30 h do 11.30 h ju budú organizovane využívať žiaci základných i materských škôl.



"Široká verejnosť dostane priestor od 14. hodiny, v piatky už od 13. hodiny a večerné korčuľovanie bude od 17. do 19. hodiny, pričom deti do 13 rokov majú vstup iba v sprievode rodičov. Počas víkendových dní bude plocha prístupná pre verejnosť už od 10. hodiny a večerné korčuľovanie v sobotu potrvá až do 20. hodiny," uviedla samospráva. Ľadová plocha bude pre Popradčanov k dispozícii niekoľko mesiacov, v prípade vhodných klimatických podmienok až do konca februára. Počas prázdninových dní sa môžu korčuliari tešiť na ešte väčší počet vyčlenených hodín. Rozpis využitia ľadovej plochy na každý týždeň nájdu na internetovej stránke mesta Poprad v sekcii "Aréna Poprad".



K dispozícii na verejné korčuľovanie bude naďalej aj Tréningová hala. Počas všetkých decembrových sobôt vždy v čase 16.30 h do 18.30 h, počas tej poslednej 30. decembra bude možné prísť s korčuľami už aj dopoludnia v čase 10. do 12. hodiny. Počas druhého vianočného sviatku 26. decembra bude hala k dispozícii na verejné korčuľovanie od 10. do 12. hodiny a tiež medzi 16.30 h a 18.30 h. Rozpis využitia plochy nájdu záujemcovia taktiež na webovej stránke v sekcii "Zimný štadión, Tréningová hala".



"Napriek neľahkej finančnej situácii sme sa rozhodli nemeniť dlhoročne zaužívané zvyky. To znamená, že verejné korčuľovanie na všetkých ľadových plochách spravovaných mestom Poprad bude aj počas tejto sezóny bezplatné," dodal primátor Popradu Anton Danko.