Vianočná výzdoba v Poprade bude svietiť dlhšie, ako pôvodne plánovali

Poprad 2. januára (TASR) - Vianočná výzdoba bude v najväčšom meste pod Tatrami svietiť o čosi dlhšie, ako sa začiatkom decembra plánovalo. Popradská samospráva na sociálnej sieti informovala, že pôvodný termín do 6. januára predĺžili o šesť dní. Dôvodom je veľký záujem verejnosti.



"Ľudia nám zaslali množstvo e-mailov, prijali sme nemálo telefonátov i osobných žiadostí o predĺženie tejto lehoty. Želali si to jednak samotní Popradčania, ale aj návštevníci nášho mesta či zástupcovia cestovných kancelárií, ktoré organizujú poznávacie zájazdy do Popradu práve kvôli úžasnej vianočnej výzdobe. A tak sme vyšli v ústrety požiadavke širokej verejnosti a vianočná výzdoba bude svietiť takmer o týždeň dlhšie," vysvetlil primátor Popradu Anton Danko.



Posledným dňom rozsvietenia vianočnej výzdoby v Poprade tak bude nedeľa 12. januára. Každodenne sa zapína podvečer spolu s verejným osvetlením a vypína o 23.00 h. Vianočné mestečko v blízkosti fontány na Námestí sv. Egídia s desiatimi predajnými stánkami bude v prevádzke až do 20. januára. "Vďaka vianočnej, respektíve novoročnej atmosfére sa dá očakávať v centre mesta na prechádzkach množstvo ľudí aj v prvých dvoch týždňoch nového roku 2025," uzavrela samospráva.