Vianočnú výzdobu v Poprade rozsvieti Mikuláš

Poprad 3. decembra (TASR) - Tento týždeň sa bude v Poprade niesť v znamení Mikuláša. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že vo štvrtok 5. decembra pokračuje seriál programov Popradské Vianoce príchodom Mikuláša so sprievodom na Námestí sv. Egídia. O 17.00 h tam slávnostne rozsvietia vianočnú výzdobu, ktorá je považovaná za jednu z najkrajších na Slovensku.



"Návštevníci sa bezprostredne po tomto akte môžu občerstviť primátorským punčom. Bezplatne ho bude podávať popradský primátor Anton Danko s manželkou a oboma viceprimátormi mesta," uviedlo mesto.



Ďalší "mikulášsky darček" dostanú Popradčania v piatok 6. decembra. Samospráva v tento deň spustí prevádzku ľadovej plochy na verejné korčuľovanie pri Centre voľného času na sídlisku Juh.



"V sobotu 7. decembra sa uskutoční v Kostole sv. Egídia vianočný chrámový koncert v podaní dua starej hudby Ensemble Thesaurus Musicum zo Žiliny. Vďaka nemu sa prenesieme do 16. až 18. storočia európskej proveniencie," dodáva radnica.



V nedeľu 8. decembra sa do mesta opäť vráti Mikuláš. Tentoraz bude putujúci a poteší deti zo všetkých mestských častí. Okrem toho je dopoludnia v Dome kultúry pre najmenších divákov pripravené vystúpenie kúzelníka Wolfa s programom Sranda Banda na Vianoce. "Večer čaká na všetkých druhý adventný vežový koncert na námestí v podaní dychovej hudby z Matejoviec," uzavrelo mesto.