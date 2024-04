Poprad víta rozhodnutie vyňať diaľničný obchvat mesta zo spoplatnenia

Poprad 22. apríla (TASR) - Popradská samospráva víta rozhodnutie Ministerstva dopravy (MD) SR vyňať zo spoplatnenia diaľničné obchvaty niektorých väčších miest. Na tlačovej konferencii to v pondelok za účasti ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) uviedol primátor Popradu Anton Danko. Toto opatrenie sa totiž dotkne aj Popradu, kde dopravnú situáciu výrazne skomplikuje modernizácia železničnej trate na úseku Poprad-Tatry - Krompachy. S tým súvisí aj obnova a rozšírenie cesty I/66 nachádzajúcej sa pod železničným mostom na Štefánikovej ulici.



Uzávera cestnej premávky na tomto úseku bude trvať približne 1,5 roka. Obchádzková trasa od diaľničného privádzača napojeného na cestu I/66 od Kežmarku po diaľničný privádzač napojený na cestu II/534 do Tatier v oboch smeroch podľa samosprávy významne zlepší dopravnú situáciu počas rekonštrukcie železničného mosta. Zníži sa tak počet vozidiel prechádzajúcich priamo cez mesto, respektíve jeho mestské časti.



"Iniciatíva primátora Popradu bola napokon prospešná pre obyvateľov všetkých veľkých miest na Slovensku, kde diaľnica vytvára obchvat, a tak umožňuje dostať autá z centra. Je to príklad toho, ako sa z lokálneho problému môže stať systémové riešenie," skonštatoval minister. Cieľom ministerstva je vydať vyhlášku, na základe ktorej budú obchvaty Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Košíc a Prešova vyňaté zo spoplatnenia už od 1. júla. Oslobodenie od poplatkov má platiť natrvalo, avšak len pre osobné vozidlá.



"Ministerstvo dopravy sme o to žiadali viackrát, pretože rozšírenie cesty a obnova mosta významne skomplikujú dopravu v našom meste," upozornil Danko a dodal, že bezplatný obchvat situáciu v Poprade nevyrieši úplne. Určite však podľa neho pomôže zamestnancom Tatravagónky a ďalších firiem, ktoré sídlia v mestskej časti Matejovce.



"Budeme všetci musieť zniesť viaceré obmedzenia, očakávame veľké zápchy, ale jednoducho je to tak a musíme sa tomu prispôsobiť. Niektoré obchádzkové trasy pôjdu cez Spišskú Sobotu a komunikujeme aj s popradským akvaparkom, aby otvoril rampu na ich ceste," dodal primátor. Ďalšou obchádzkou by mala byť prepojovacia komunikácia s Kukučínovou ulicou smerom na obec Hozelec.



Predpokladaný termín začatia prác na modernizácii úseku železnice smerom na Krompachy, ktorého súčasťou je aj spomínaný železničný most, je júl tohto roka. Okrem toho sa Slovenská správa ciest bude zaoberať aj rekonštrukciou mosta na ceste I/18 ponad železnicu pri nemocnici smerom na obec Hozelec, ktorý je v havarijnom stave, čo taktiež ovplyvní dopravnú situáciu v Poprade.