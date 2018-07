Poprad vyhlásil architektonickú súťaž na podobu Námestia sv. Egídia

Primátor Popradu Jozef Švagerko verí, že rozbehnutý proces prinesie dôležité impulzy pre ďalší rozvoj a využitie námestia.

Poprad 14. júla (TASR) - Mesto Poprad vyhlásilo verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov širšieho centra a Námestia svätého Egídia. O jej výsledku rozhodne súťažná porota, zložená zo zástupcov Slovenskej komory architektov, České komory architektů, Slovenskej technickej univerzity Bratislava a mesta Poprad.



"Uvedená súťaž patrí medzi najlukratívnejšie a najzaujímavejšie súťaže tohto typu, teda urbanisticko-architektonických súťaží, pretože ku riešeniu centra 50-tisícového mesta sa nepristupuje každý rok. Myslím si, že pôjde o zaujímavú súťaž a veríme, že sa do nej zapojí čo najviac kolegov nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Architektom a ich kreativite sme ponechali dostatočný priestor na to, aby priniesli niečo výnimočné pre riešenie centra mesta tak, aby Poprad bol opäť niečím zaujímavý," uviedol predseda Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad Martin Baloga.



Primátor Popradu Jozef Švagerko verí, že rozbehnutý proces prinesie dôležité impulzy pre ďalší rozvoj a využitie námestia. "Dúfam, že sa do súťaže zapojí čo najviac uchádzačov a získané návrhy architektonického riešenia budú čo najlepšie," doplnil.



Predmetom súťaže je vypracovanie konceptu urbanistického riešenia časti centrálnej mestskej zóny vymedzenej plochou pre Územný plán zóny Centrum a prípadných priľahlých priestorov a priemet koncepcie do podrobnejšieho riešenia priestoru Námestia svätého Egídia a priľahlých priestorov.



Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 1. októbra.