Poprad vyhodnocuje ponuky na výber zhotoviteľa rekonštrukcie námestia
Už teraz je isté, že rekonštrukcia prinesie isté obmedzenia v zásobovaní, vývoze odpadu či využívaní letných terás a prechádzaní chodcov.
Autor TASR
Poprad 16. januára (TASR) - Námestie sv. Egídia v Poprade čoskoro prejde zásadnou zmenou. Mesto aktuálne vyhodnocuje ponuky predložené v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Pre TASR to potvrdila vedúca odboru výstavby na tamojšom mestskom úrade Monika Rontová. S prácami sa začne až po ukončení procesu a nadobudnutí zmluvy o dielo s víťazom súťaže. Dôležité sú podľa nej tiež vhodné klimatické podmienky. Práce by mali trvať 270 dní.
Už teraz je isté, že rekonštrukcia prinesie isté obmedzenia v zásobovaní, vývoze odpadu či využívaní letných terás a prechádzaní chodcov. Mesto však pracuje na tom, aby mali čo najmenší dosah na fungujúci život. Tradičné kultúrne akcie doteraz organizované v lokalite medzi kostolmi si nájdu dočasné miesto v inej časti mesta.
„Už pri príprave projektovej dokumentácie prvej etapy sme iniciovali stretnutie s vlastníkmi budov v dotknutej dolnej časti námestia. Pred viac ako rokom počas stretnutí s obyvateľmi sme predstavili rozsah rekonštrukcie s vizualizáciami. Hneď ako bude známy harmonogram prác, zástupcovia mesta sa stretnú so všetkými podnikateľmi pôsobiacimi na námestí a Ulici 1. mája s cieľom dohodnúť vzájomnú súčinnosť,“ ubezpečila Rontová.
Námestie prejde podstatnou zmenou najmä v časti pred evanjelickým kostolom, kde vznikne nová interaktívna fontána. V časti tzv. medzikostolia pribudne nová oddychová časť. Dlažba bude prírodná žulová, doplní sa zeleň, lavičky, pitná fontánka, zrevitalizuje sa parčík pri Kine Tatran, zmodernizuje a doplní sa verejné osvetlenie i kamerový systém. Vybudujú sa aj retenčné nádrže na zachytávanie dažďovej vody. Súčasťou rekonštrukcie je aj pešia časť Ulice 1. mája, ktorá je významným peším ťahom vedúcim k námestiu. Na konci, v dotyku so Štefánikovou ulicou, bude menšie námestie.
„Zámerom a cieľom je zmodernizovanie a zatraktívnenie verejných priestorov, aby v súlade s modernou architektúrou vytvorili pre návštevníkov príjemnú zónu na oddych, relax a trávenie voľného času. Po ukončení očakávame zvýšenie návštevnosti v centre, čo výrazne pomôže zvlášť tamojším podnikateľom,“ upozornila Rontová. Mesto chce tiež podporiť miestny cestovný ruch a obnova má význam aj z pohľadu životného prostredia, keďže pribudne zeleň aj vodozádržné opatrenia.
Rekonštrukcia námestia je najväčšou investičnou akciou v Poprade v tomto roku, na ktorú sa mestu podarilo získať prostriedky z eurofondov vo výške takmer 15 miliónov eur. Vedúci masmediálnej komunikácie mesta Ján Bendík dodal, že v pláne majú realizovať aj ďalšie projekty. Z fondov Európskej únie získali 1,75 milióna eur na cyklotrasu v smere na Veľkú Lomnicu, viac ako pol milióna na rozšírenie systémov zberu biologicky rozložiteľného odpadu, 470.000 eur na obnovu Spojenej školy na Letnej ulici, ďalších 250.000 eur na kyberbezpečnosť a 770.000 eur na budovanie inteligentného merania vo verejných budovách.
Z vlastného rozpočtu samospráva obnoví detské ihrisko v Strážach, 1,2 milióna eur vyčlenila na vybudovanie parkovísk na Baníckej ulici a viac ako dva milióny eur pôjde na výmenu a doplnenie techniky a výstavbu troch nových garáží pre Správu mestských komunikácií. Rekonštrukcia verejného osvetlenia vo viacerých častiach mesta si vyžiada ďalších takmer 1,2 milióna eur, pričom na tento projekt mesto získalo úver z envirofondu 900.000 eur.
