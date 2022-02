Poprad: Výstavba tréningovej haly sa blíži do finále, slúžiť by mala o

Na archívnej snímke z 2. januára 2022 areál športového komplexu Active Zone v Poprade, ktorý by mali v tomto roku dostavať. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Poprad 10. februára (TASR) - Výstavba novej tréningovej haly v Poprade sa blíži do finále. Momentálne na stavbe prebiehajú dokončovacie práce na obklade a zateplení fasády, na elektrických a slaboprúdových rozvodoch, ako i na vzduchotechnike. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti s tým, že stavebné práce prebiehajú i v šatniach, na budúcej tribúne aj pod ňou.Realizácia projektu sa o čosi predĺžila, pôvodne mala byť hala v skúšobnej prevádzke koncom minulého roka. Podľa dodatku k zmluve, ktorý tento týždeň podpísalo vedenie mesta, je ukončenie stavebných prác naplánované na marec a kolaudácia by mala prebehnúť o mesiac neskôr. Zhotoviteľ prisľúbil, že 1. mája nový športový stánok slávnostne sprístupnia verejnosti.zdôvodnil zdržanie oblastný riaditeľ firmy Metrostav Martin Müller. Dodal, že momentálne sa čaká na dodávku svietidiel, ktoré budú umiestnené nad ľadovou plochou. Mali by prísť v druhej polovici budúceho týždňa. Na ploche je potrebné osadiť mantinely, ale až po ukončení procesu osvetlenia plochy. Realizovať sa budú i zábradlia a podlahové krytiny na tribúne.Krytá tréningová hala vzniká ako prístavba k vedľa stojacemu zimnému štadiónu zo severovýchodnej strany. Po ukončení jej výstavby bude podľa primátora Popradu Antona Danka najmodernejšou tréningovou halou na Slovensku. Ocenil najmä odlišný a zaujímavý architektonický návrh stavby.objasnil architekt a autor projektu Pavel Kučera.Náklady na výstavbu tréningovej haly presiahnu 4,7 milióna eur. Radnica získala na projekt dva milióny eur dotáciu od vlády, zvyšok financuje z vlastného rozpočtu. Súčasťou haly bude aj hľadisko s kapacitou 200 divákov a dve desiatky parkovacích miest. Podľa radnice bude slúžiť najmä popradskej mládeži.