Poprad vytvorí každý víkend odberné miesta v Aréne až do odvolania

Poprad 26. marca (TASR) – V Aréne Poprad sa bude naďalej testovať na ochorenie COVID-19 každú sobotu a nedeľu na troch odberných miestach až do odvolania. Informuje o tom popradská radnica na sociálnej sieti s tým, že testovať sa bude dať bez registrácie v čase od 8.00 do 19.00 h s prestávkou od 12.00 do 13.00 h.



„Odberné miesta budú určené pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Poprad, obyvateľov s dokladom o prechodnom pobyte v meste a obyvateľov z celého okresu Poprad,“ uvádza radnica. Zároveň pripomína, že na území mesta sa momentálne nachádza 16 mobilných odberových miest, kde sa dá otestovať počas celého týždňa.



Popradský okres sa podľa COVID automatu bude od pondelka (29. 3.) nachádzať vo štvrtom stupni varovania, teda v čiernej farbe. Mesto Svit, ktoré leží v okrese Poprad, na svojej webovej stránke upozorňuje, že obyvatelia tak budú musieť rešpektovať opatrenia súvisiace s touto kategorizáciou.



Medzi ne napríklad patrí, že všetci zamestnanci, ktorí musia vykonávať prácu na pracovisku, musia mať nový certifikát s negatívnym výsledkom testu. Jeho platnosť je sedem dní. Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu, v čiernych okresoch sa na cestu do prírody vyžaduje aj negatívny výsledok testu. „Školy a školské zariadenia pokračujú v nastavenom režime fungovania. Bližšie informácie môže získať každý rodič individuálne, či už na webových stránkach alebo u riaditeľov jednotlivých školských zariadení,“ dodáva svitská radnica.



Ako ďalej približuje, test nepotrebujú osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace, ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní a osoby, ktorým zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu. Na účel pobytu v prírode ho v čiernych okresoch nepotrebujú okrem spomenutých výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.