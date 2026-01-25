Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poprad vyzýva vlastníkov budov, aby zamedzili pádu ľadu zo striech

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Poprad 25. januára (TASR) - Mesto Poprad vyzýva vlastníkov budov, aby zamedzili pádu ľadu zo striech. Na sociálnej sieti zverejnila samospráva fotografie ľadu spadnutého na chodník na Námestí sv. Egídia. Pripomína, že za technický stav nehnuteľností zodpovedajú ich majitelia.

Upozorňujeme vlastníkov budov na pád ľadu zo striech, ktorý môže spôsobiť zranenie osôb. Žiadame vlastníkov nehnuteľností, aby zabezpečili odstránenie ľadu a snehu zo striech a prijali potrebné opatrenia. Vlastníci budov zodpovedajú za technický stav svojich nehnuteľností a za škody spôsobené ich zanedbaním,“ upozorňuje radnica.
.

