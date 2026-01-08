< sekcia Regióny
Poprad začal so zberom vianočných stromčekov
Autor TASR
Poprad 8. januára (TASR) - Mesto Poprad začalo po novom roku so zberom vianočných stromčekov. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že služba pri ich likvidácii prebieha na sídliskách, ale aj v ostatných mestských častiach.
„V sídliskových častiach mesta bude zber v januári každý pondelok a utorok a v mesiaci február každý druhý pondelok a utorok. Stromčeky treba ukladať na stojiská kontajnerov tak, aby neboli porozhadzované po celom sídlisku,“ uviedlo mesto s tým, že pri rodinných domoch bude zvoz v januári v pondelky a utorky. Vo februári bude prebiehať v súlade s harmonogramom vývozu biologicky rozložiteľného odpadu. Vianočný stromček pritom stačí vyložiť pred rodinný dom.
Samospráva dodáva, že svojho vianočného stromčeka sa môžu obyvatelia zbaviť aj na Zberných dvoroch na ulici L. Svobodu a na Hraničnej ulici. „Dôležité je, aby stromčeky určené na likvidáciu boli kompletne zbavené všetkých ozdôb. Každý vianočný stromček bude rozštiepený a zhodnotený,“ uzatvára mesto.
