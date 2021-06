Poprad začína so zberom kuchynského odpadu

Poprad 30. júna (TASR) - So zberom kuchynského odpadu od bytových domov začína od štvrtka (1. 7.) mesto Poprad. Na existujúcich stojiskách pri bytovkách pribudli hnedé 1100-litrové zberné nádoby. Povinnosť zbierať kuchynský odpad z domácností mestu vyplýva zo zákona o odpadoch.



"V meste je už od roku 2018 zabezpečený takzvaný spoločný zber pri rodinných domoch, kde obyvatelia obdržali 240-litrovú nádobu a môžu sa zbavovať tohto biologicky rozložiteľného materiálu a samozrejme i rastlinných - kuchynských zložiek," povedala vedúca oddelenia životného prostredia MsÚ Daniela Gerčák Polaštiková.



Hnedé nádoby sú určené výlučne na zber kuchynského odpadu z domácností od bytových domov. Patria tam zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny, pečivo, cestoviny, ryža, zemiaky, mäso, ryby, mliečne výrobky, zvyšky vareného jedla, vajcia a škrupiny z vajec a orechov. Rovnako i kávové a čajové zvyšky, scedené zvyšky z polievok, kosti, potraviny po záruke bez obalov, zvyšky izbových rastlín a kytíc.



Do nádob nepatria tekuté potraviny ako polievky, omáčky, mlieko a podobne. Taktiež je do nich zakázané vhadzovať oleje a tuky, zvierací trus, uhynuté zvieratá, popol z uhlia, cigaretové ohorky, zelený odpad ako tráva, lístie a konáre. Ďalej tam nepatria iné odpady ako napríklad plasty, kovy, papier, sklo, tetrapaky, zvyšky jedál v obaloch či komunálny a objemný odpad.



"Odporúčame Popradčanom začať zbierať tento odpad doma do vlastnej ľubovoľnej nádoby, ktorá sa dá opätovne použiť. Takto zozbieraný odpad z vlastnej nádoby je následne potrebné vyhodiť do hnedého zvona na stojisku,“ vysvetlila Polaštiková.



Spomenutý odpad sa bude od bytových domov zberať raz týždenne, podľa lokality v priebehu dní pondelok, utorok a streda.



"Odpad bude následne spracovaný na bioplynovej stanici a výsledným produktom bude vysoko koncentrované hnojivo určené pre poľnohospodárske účely a taktiež ako teplo na vykurovanie a elektrická energia," ozrejmil riaditeľ spoločnosti Brantner Poprad s.r.o. Martin Suchý.



Zavedením zberu kuchynského odpadu sa podľa radnice zníži množstvo komunálneho odpadu v čiernych nádobách, pretože doposiaľ kuchynský odpad bol jeho súčasťou. Uvedený odpad už nebude ukladaný na skládku ako komunálny odpad, ale bude zhodnotený.