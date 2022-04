Poprad začne s opravou ďalšieho mosta, tentoraz na Kežmarskej ulici

Poprad 14. apríla (TASR) - Na Kežmarskej ulici v Poprade sa v utorok 19. apríla začne s rekonštrukciou mosta. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti s tým, že pre stavebné práce musia vodiči rátať s dočasnými dopravnými obmedzeniami.



Rekonštrukcia je rozdelená do dvoch etáp, v rámci ktorých bude doprava obmedzená striedavo vždy v jednom jazdnom pruhu. Zo zmluvy zverejnenej mestom vyplýva, že zhotoviteľ by mal dielo dokončiť do 60 dní od odovzdania staveniska. Celkové náklady na opravu mosta sú pritom na úrovni takmer 250.000 eur.



V súčasnosti ešte stále prebiehajú práce aj na rekonštrukcii mosta na Mnoheľovej ulici pri mestskom úrade. Dopravné obmedzenia pre výstavbu tam potrvajú približne do konca mája. V tomto prípade sa náklady na rekonštrukciu pohybujú na úrovni 212.000 eur.



Nutnou rekonštrukciou prejde podľa radnice aj ďalší mostný objekt na Ulici 1. mája. Mesto v tomto roku zrekonštruuje aj šesť lávok pre peších.