Žiaci SOŠE v Poprade môžu pri výučbe využívať energetický polygón

Poprad 2. mája (TASR) - Žiaci Strednej odbornej školy elektrotechnickej (SOŠE) v Poprade - Matejovciach môžu pri praktickej výučbe využívať nový energetický polygón. Ten ich vyškolí na viac ako stovke praktických úkonov. Riaditeľ školy Ján Furcoň uviedol, že zariadenie, ktoré dostali od Východoslovenskej distribučnej (VSD), skvalitní vyučovací proces.



"Žiaci zameraní na silnoprúd absolvujú časť odborného výcviku práve na cvičnom energetickom polygóne, kde získavajú praktické zručnosti na reálnych zariadeniach už v škole a sú tak podstatne lepšie pripravení pre potreby zamestnávateľa," objasnil Furcoň. Spolupráca s distribučnou firmou trvá už 17 rokov a škola napríklad dostala aj vybavenie a výstroj pre výučbu na polygóne a vybudovali tiež učebňu energetiky. Spoločnosť okrem toho organizuje prednášky a exkurzie pre učiteľov a majstrov, prispieva do oblasti silnoprúdovej techniky a pripravila aj Príručku energetiky pre stredné školy, ktorú v súčasnosti aktualizuje a dopĺňa o nové témy.



Zvládanie viac ako sto úkonov, ktoré môžu žiaci trénovať na novom polygóne, patrí medzi bežné pracovné povinnosti elektromontérov a elektrotechnikov a sú jedny z najfrekventovanejších v praxi. Prvú časť cvičného "poľa" im spoločnosť odovzdala do užívania pred 14 rokmi. Do realizácie druhej etapy VSD investovala takmer 130.000 eur. Cvičný polygón tak žiakov prevedie elektroenergetickými zariadeniami a prvkami v rámci distribučnej "cesty" elektriny na dvoch najmasovejších napäťových úrovniach - od vysokonapäťovej hladiny (VN) cez nízkonapäťovú (NN), až po montáž elektromera na odbernom mieste.



"Napäťová VN a NN úroveň je typická pre odbery pre stredné a malé podnikateľské segmenty a všetky domácnosti. Práve z nej je napájaných takmer 100 percent odberných miest na našom distribučnom území. Cvičný polygón umožňuje študentom silnoprúdových odborov nacvičiť si takmer všetky situácie a úkony, s ktorými sa neskôr stretnú v praxi, ak sa zamestnajú napríklad u prevádzkovateľa distribučnej sústavy," vysvetlil vedúci úseku Merania elektriny spoločnosti Slavomír Sabol. Polygón je presnou kópiou reálnej časti distribučnej sústavy a je zhotovený z rovnakých komponentov, ktoré tvoria distribučnú sústavu a jej prvky.



SOŠE poskytuje vzdelávanie v oblasti elektrotechniky, mechatroniky a strojárstva v študijných aj učebných odboroch. Vymedzené distribučné územie VSD tvorí Košický, Prešovský a časť Banskobystrického kraja, kde distribuuje elektrinu do vyše 670.000 odberných miest.