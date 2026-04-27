Poprad získal dotáciu na obnovu materskej školy na Okružnej ulici
Autor TASR
Poprad 27. apríla (TASR) - Mesto Poprad získalo dotáciu na obnovu materskej školy na Okružnej ulici. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy, pričom celkové oprávnené výdavky sú vo výške takmer 2,38 milióna eur.
„V rámci projektu sa zrealizujú viaceré aktivity, najmä zateplenie obvodového aj strešného plášťa, výmena okien a dverí, modernizácia vykurovania, chladenia a vetrania, systémov prípravy teplej vody či osvetlenia,“ uviedlo mesto. Súčasťou zámeru budú aj opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia, zrealizujú sa tiež debarierizačné úpravy a ráta sa aj s zelenými opatreniami, ako napríklad zadržiavanie dažďovej vody, inštalácia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a taktiež uskladňovanie obnoviteľných zdrojov energie. Financovanie projektu je pritom na úrovni 100 percent z oprávnených výdavkov.
„Teší ma, že sa nám podarilo získať tieto prostriedky, ktoré umožnia modernizáciu materskej školy a zlepšia podmienky pre naše deti aj zamestnancov. Ide o dôležitý krok k energeticky efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu mestu,“ uviedol primátor Anton Danko.
Mesto zároveň pokračuje v ďalších administratívnych krokoch smerujúcich k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, aby mohli byť schválené prostriedky využité čo najskôr. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.
