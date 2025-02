Poprad získal dotáciu na výstavbu cyklochodníka

Poprad 27. februára (TASR) - Z Popradu smerom do Veľkej Lomnice pribudne ďalší úsek cyklistického chodníka. Mesto na projekt získalo dotáciu z Ministerstva dopravy SR vo výške 1,6 milióna eur. Informoval o tom prostredníctvom videa na sociálnej sieti primátor Popradu Anton Danko.



Mesto vďaka tomu dobuduje úsek od Športovej ulice pri zimnom štadióne až po diaľničný most pri Matejovciach. "Výstavba cyklistických chodníkov je aj naďalej naša veľká priorita," podotkol primátor.



Cyklistický chodník by mal byť hotový najneskôr do marca budúceho roka. Mesto zároveň podalo žiadosť o príspevok v rámci poľsko-slovenskej spolupráce Interreg aj na ďalší úsek. Ide o trasu od diaľničného mosta až pod čistiareň odpadových vôd v Matejovciach a hranicu katastra obce Veľká Lomnica.