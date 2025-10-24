< sekcia Regióny
Poprad získal z programu Interreg 1,5 milióna eur na ďalšiu cyklotrasu
Autor TASR
Poprad 24. októbra (TASR) - V Poprade vybudujú ďalšiu cyklistickú trasu v smere na Kežmarok. Mesto získalo na projekt z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 dotáciu vo výške 1,5 milióna eur. Prostredníctvom videa na sociálnej sieti o tom informoval primátor Popradu Anton Danko.
Uviedol, že ide o trasu „E“, ktorá vedie od diaľničného privádzača až po Čistiareň odpadových vôd v smere na Veľkú Lomnicu. „Som veľmi rád, že pokračujeme vo výstavbe cyklistických chodníkov, ktoré boli vždy mojou prioritou,“ zdôraznil primátor.
V Poprade aktuálne stavajú cyklistickú trasu smerom od akvaparku po diaľničný most pred Matejovcami, ktorá je rozdelená do dvoch úsekov „C“ a „D“. Kompletná stavba by podľa radnice mala byť hotová do 150 dní od odovzdania staveniska, pričom práce začali v auguste. Približne koncom novembra by tak obe trasy mali byť pripravené pre užívanie verejnosti. Projekt je v tomto prípade financovaný Európskou úniou z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti.
