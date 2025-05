Zo Spišskej Soboty odštartujú legendárne preteky 500 km slovenských

Poprad 26. mája (TASR) - Z historickej mestskej časti Spišská Sobota v Poprade tento týždeň štartujú legendárne preteky 500 km slovenských Fiva Rally 2025. V pondelok okolo poludnia špeciálny autovlak privezie pod Tatry na ôsmich vozňoch 82 historických automobilov. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Dominik Drevický informoval, že súčasťou vlaku je aj približne 170 účastníkov rely a členov organizačného tímu. Do Popradu príde vlak krátko po 13.00 h.



Legendárne preteky už štvrtý rok organizuje Design Veteran Car Club pod záštitou medzinárodnej organizácie FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens). Vozidlá budú po príchode z Bratislavy zaparkované na Sobotskom námestí, kde sa od 14.00 h začína komentovaný príchod plný zaujímavostí zo štartovnej listiny. „V aktuálnom ročníku pretekov sme pre účastníkov aj návštevníkov pripravili niekoľko noviniek. Ide napríklad o zmenu trasy pretekov alebo novú nesúťažnú kategóriu Autá snov z plagátov,“ priblížil hlavný organizátor Šimon Hůlka.



Upozornil, že akcia, ktorá po prvý raz odštartovala 20. júna 1937 na okruhu Bratislava - Malacky - Baba - Pezinok - Bratislava, má na Slovensku i vo svete jedinečné postavenie. Pôvodný okruh jazdci absolvovali päťkrát, čím sa dĺžka trate vyšplhala na tradičných 500 kilometrov. Od roku 2021 preteky obnovili v novej podobe, keď namiesto viacerých okruhov v okolí Malých Karpát zaviedli etapy do rôznych kútov Slovenska.



Tento rok bude podľa Hůlku výnimočný, keďže preteky organizujú v spolupráci s FIVA. „Každý rok si organizácia vyberie jednu krajinu, v ktorej usporiada svoju svetovú rely, tento rok to bude práve Slovensko,“ zdôvodnil. Preteky sú rozdelené na štyri etapy, prvá, Tatranská, štartuje zo Spišskej Soboty v utorok 27. mája o 11.30 h a posledná na Pezinskú Babu sa uskutoční v piatok 30. mája.



Na štart sa popri veteránoch aj tento rok opäť postavia aj tzv. youngtimery, teda vozidlá s mladšími rokmi výroby. Hoci budú súťažiť medzi sebou vo vlastnej kategórii, výzva, ktorá bude stáť pred nimi, je rovnaká a musia absolvovať rovnaké preteky. Súťažiaci sa na nich môžu zúčastniť na vozidlách vyrobených medzi rokmi 1951 až 1972. „Veríme, že aj tieto vozidlá si zaslúžia príležitosť ukázať sa v plnej kráse a ich posádky zase šancu zabojovať o víťazstvo v legendárnych pretekoch. A v neposlednom rade dostanú diváci šancu prezrieť si väčší kus automobilovej histórie,“ uzavrel Hůlka.



Bližšie informácie o programe podujatia nájdu záujemcovia na stránke www.500km.sk.