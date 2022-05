Poprad zrekonštruoval most na Mnoheľovej ulici za 217.000 eur s DPH

Poprad 21. mája (TASR) - Nový most na Mnoheľovej ulici v Poprade už slúži verejnosti. Pre nevyhovujúci stavebno-technický stav bola jeho rekonštrukcia podľa radnice nevyhnutná. Po vybúraní starého mosta sa zrealizovala nová konštrukcia celého mostného telesa. Postaviť nový most trvalo 70 dní odo dňa odovzdania staveniska.



"V lete pred dvomi rokmi sme uskutočnili dôkladnú revíziu mostov a lávok. Konali sme približne o dva roky skôr, ako sa v médiách objavili správy o katastrofálnom stave mostov na Slovensku. Všetky nevyhovujúce mosty a lávky sme zaradili do plánu rekonštrukcií na tento rok," uviedol primátor Popradu Anton Danko.



Po rekonštrukcii mosta na Mnoheľovej ulici sa podľa radnice zvýšila jeho zaťažiteľnosť a taktiež skvalitnila plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v tejto lokalite. Náklady súvisiace so stavbou dosiahli sumu 217.000 eur vrátane DPH.



V procese rekonštrukcie je most na Kežmarskej ulici, nasledovať bude most na Ul. 1. mája a taktiež šesť lávok pre peších.



"Poznáme prípady spadnutých mostov, respektíve ich uzatvorenia z dôvodu kritickej hrozby zrútenia. Stalo sa to napríklad aj v susednom okresnom meste. Naším cieľom bolo predísť takýmto udalostiam v záujme bezpečnosti občanov," dodal popradský primátor.