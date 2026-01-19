< sekcia Regióny
Poprad zrušil poplatok za vybavenie karty v mestskej hromadnej doprave
Autor TASR
Poprad 19. januára (TASR) - Mesto Poprad od nového roka zrušilo poplatok za vybavenie dopravnej karty v mestskej hromadnej doprave (MHD). Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti. Doposiaľ za vybavenie karty s platnosťou osem rokov platili obyvatelia takmer 12 eur. Cieľom mesta je aj takto motivovať ľudí, aby využívali verejnú dopravu, šetrili tak peniaze a tiež životné prostredie.
„Je to výzva pre všetkých, ktorí si zatiaľ túto dopravnú kartu nevybavili, aby začali využívať našu MHD. Budú sa môcť voziť v ôsmich nových bezemisných autobusoch, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy ekologickej dopravy,“ uviedol primátor Anton Danko. Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad v úzkej spolupráci s mestom získala na tento projekt z eurofondov takmer 4,6 milióna eur.
