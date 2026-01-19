Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 19. január 2026Meniny má Drahomíra a Mário
< sekcia Regióny

Poprad zrušil poplatok za vybavenie karty v mestskej hromadnej doprave

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Poprad je jedným z mála miest na Slovensku, kde je prevádzka MHD pre obyvateľov mesta bezplatná.

Autor TASR
Poprad 19. januára (TASR) - Mesto Poprad od nového roka zrušilo poplatok za vybavenie dopravnej karty v mestskej hromadnej doprave (MHD). Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti. Doposiaľ za vybavenie karty s platnosťou osem rokov platili obyvatelia takmer 12 eur. Cieľom mesta je aj takto motivovať ľudí, aby využívali verejnú dopravu, šetrili tak peniaze a tiež životné prostredie.

„Je to výzva pre všetkých, ktorí si zatiaľ túto dopravnú kartu nevybavili, aby začali využívať našu MHD. Budú sa môcť voziť v ôsmich nových bezemisných autobusoch, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy ekologickej dopravy,“ uviedol primátor Anton Danko. Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad v úzkej spolupráci s mestom získala na tento projekt z eurofondov takmer 4,6 milióna eur.

Poprad je jedným z mála miest na Slovensku, kde je prevádzka MHD pre obyvateľov mesta bezplatná.
.

Neprehliadnite

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

Týždenník: Myšlienky Ľ. Štúra