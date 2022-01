Základná škola v Poprade má ako prvá na Slovensku verejný defibrilátor

Poprad 19. januára (TASR) – Základná škola (ZŠ) na Komenského ulici v Poprade je prvou na Slovensku, kde umiestnili verejný defibrilátor. Jej riaditeľka Monika Strnková pre TASR uviedla, že ešte v októbri minulého roka sa zapojili do súťaže o automatický externý defibrilátor (AED) a hoci im víťazstvo tesne ušlo, organizátor sa napokon rozhodol túto zdravotnícku pomôcku odovzdať aj im.



„Naša škola sa každý rok zapájala do vianočného jarmoku v meste a výťažok z predaja výrobkov sme vždy venovali nemocnici. Minulý rok sme si chceli aj po dohode so školskou žiackou radou z týchto peňazí zakúpiť verejný defibrilátor. Vtedy sa však objavila súťaž, tak sme sa do nej zapojili. Deti to dosť prežívali a keďže to bolo naozaj tesné, tak sa organizátor súťaže rozhodol nám darovať AED. Museli sme si však zakúpiť skrinku,“ priblížila Strnková. Keďže zo školských zdrojov to možné nebolo a pre pandémiu sa nekonal tradičný jarmok na námestí, žiaci si zorganizovali predaj vianočných výrobkov priamo v budove školy. Z predaja vlastnoručne vyrobených výrobkov získali 780 eur, a tak mohli skrinku zakúpiť.



„Máme ho tu dva dni, predsedníčka školskej žiackej rady sa zaučila prvá v tom, ako ho používať. Postupne chceme zaškoliť aj ďalších žiakov v jednotlivých triedach, aby sa nebáli ho použiť, ak to bude potrebné,“ doplnila Strnková. Deti na základnej škole už podľa nej vedia vyhodnotiť, v akých situáciách treba poskytnúť prvú pomoc, priniesť a použiť defibrilátor, prípadne zavolať záchranku.



AED by mal byť napojený aj na mestskú políciu, ktorá dostane po otvorení skrinky informáciu o jeho použití. Riaditeľka upozornila, že sídlisko Západ, kde má škola svoje sídlo, je pomerne veľké a žije tam dosť veľa starších ľudí. „Veríme, že ho v prípade potreby využije aj verejnosť a obyvatelia žijúci v okolí školy,“ dodala. Distribúciou AED na verejné miesta po Slovensku sa zaoberá občianske združenie Záchrana. V súčasnosti takto umiestnili dohromady už 132 defibrilátorov, najvyššie položený je napríklad na Lomnickom štíte.