Poprad zvýši poplatky v nájomných bytoch i školských zariadeniach

Poprad 13. decembra (TASR) - Mesto Poprad od nového roka zvýši mesačné poplatky v nájomných bytoch, rozhodli o tom na stredajšom rokovaní mestskí poslanci. Dôjde aj k úprave príspevkov v školách a školských zariadeniach.



Mesto vlastní nájomné byty v bytových domoch na uliciach Rázusova, Továrenská Štvrť, Levočská, Štúrova a Suchoňova. Výška nájmu sa v nich počíta na základe obstarávacích cien bytov a ďalších podmienok. Mesto tak môže určiť nájom bytu do výšky piatich percent z obstarávacej ceny. V jednotlivých bytových domoch sa tak zvýši zo štyroch na päť percent, z 1,5 na dve percentá, respektíve z 2,5 percenta na päť percent a z dvoch na štyri percentá.



"Pri určení výšky nájmu sme prihliadali na predpokladané náklady na bežnú údržbu, odborné prehliadky technických zariadení v bytoch a bytovom dome," uvádza sa v dôvodovej správe. Vedúci organizačného odboru René Šoltés upozornil, že ak by k zvýšeniu nepristúpili, museli by vypnúť osvetlenie, výťahy pre absenciu revízií a nemali by dostatok prostriedkov ani na bežnú údržbu.



Mesto tiež od 1. januára 2024 zvýši príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a od nového školského roka upraví aj poplatky v centre voľného času.



V dôvodovej správe sa okrem iného uvádza, že cieľom poskytnutia vyššieho daňového bonusu na dieťa od januára tohto roku bolo umožniť rodičom rozhodnúť sa, v akej oblasti chcú finančne podporiť svoje dieťa a na akú službu financie poskytnú. Na druhej strane sa očakáva nepriaznivý vývoj v podielových daniach pre obce a mestá. "Ak chceme zachovať doterajšiu úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, modernizovať školy a školské zariadenia, uhrádzať faktúry za energie, prispievať na platy kvalifikovaných zamestnancov, je nevyhnutné pristúpiť k zvýšeniu poplatkov od zákonných zástupcov," zdôvodnilo mesto s tým, že ani 100 percent normatívu od štátu nepokrýva aktuálne výdavky škôl a školských zariadení. Na dofinancovanie by tak mal slúžiť práve daňový bonus.



Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole tak bude po novom 40 eur mesačne, v základnej umeleckej škole v prípade individuálneho štúdia sa zvýši príspevok z osem na 16 eur a v školskom klube detí z 15 na 21 eur mesačne. Zvýšenie jednotlivých poplatkov prinesie podľa vedúcej oddelenia školstva Ľubice Barancovej do mestského rozpočtu 400.000 eur ročne.



Zvýši sa tiež príspevok na režijné náklady v jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti, a to zo štyroch na šesť eur mesačne. "Dôvodom je nárast cien energií a tiež valorizácie miezd nepedagogických zamestnancov. Doteraz sme boli s cenami režijných nákladov na chvoste medzi mestami na Slovensku, bežne je tento príspevok aj 12 eur," dodala Barancová.