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Popradčan dlhodobo týral priateľku, čelí obvineniu
Policajná hliadka obmedzila agresívneho muža na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Poprad 14. júla (TASR) - Zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby obvinila polícia 31-ročného muža z Popradu. Podľa obvinenia dlhodobo a na rôznych miestach spôsoboval svojej 24-ročnej priateľke fyzické a psychické utrpenie. Informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
„Neustále jej vulgárne nadával, urážal ju, bitky a kopance nemali konca. Nechcel, aby žena niekam chodila, brával jej mobilný telefón, kľúče i doklady. Neustále u nej vyvolával strach, kontroloval jej mobilnú komunikáciu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že žena sa bála o svoj život.
Policajná hliadka obmedzila agresívneho muža na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. Okresný vyšetrovateľ na obvineného Popradčana spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.
„Neustále jej vulgárne nadával, urážal ju, bitky a kopance nemali konca. Nechcel, aby žena niekam chodila, brával jej mobilný telefón, kľúče i doklady. Neustále u nej vyvolával strach, kontroloval jej mobilnú komunikáciu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že žena sa bála o svoj život.
Policajná hliadka obmedzila agresívneho muža na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. Okresný vyšetrovateľ na obvineného Popradčana spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.