NEBEZPEČNÁ JAZDA: Popradčan nafúkal viac ako tri promile

Poprad 18. júna (TASR) - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 54-ročného Popradčana. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, okrem toho, že jazdil pod vplyvom alkoholu, poškodil aj dve osobné motorové vozidlá.



K udalosti došlo v stredu (16. 6.), keď ako vodič osobného vozidla značky Dacia jazdil po ulici Komenského v rodnom meste. "V dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy, ako ani svojim schopnostiam v podnapitom stave narazil autom do zaparkovaného osobného vozidla značky Citroen C4, ktoré poškodil, no smelo pokračoval v jazde ďalej. Následne autom narazil do druhého zaparkovaného osobného vozidla značky Toyota Yaris a opäť pokračoval v jazde ďalej. Vodič bol policajnou hliadkou zastavený a kontrolovaný. Dychová skúška dosiahla u neho hodnotu viac ako 3,19 promile. Škoda na vozidlách bola vyčíslená na 1000 eur," povedala Ligdayová a dodala, že muž skončil v cele policajného zaistenia.