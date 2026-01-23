< sekcia Regióny
Popradčania môžu predkladať projekty do participatívneho rozpočtu
Predkladať návrhy za jednotlivé mestské časti je možné iba v súlade so schválenými pravidlami.
Autor TASR
Poprad 23. januára (TASR) - Občania mesta Poprad môžu začať predkladať projekty, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu. Jeho celková výška na tento rok schválená mestským zastupiteľstvom je vo výške 100.000 eur. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že predkladať návrhy je možné do 18. februára. Obyvatelia tak majú možnosť spolupodieľať sa na rozhodovacom procese o využití časti verejných financií na realizáciu projektov, ktoré môžu vylepšiť kvalitu života v každej časti mesta.
„V minulom roku sme participatívny rozpočet uviedli do života v Poprade po prvýkrát a veľmi milo ma prekvapil nielen počet dodaných projektov, ale i vyše 3000 hlasujúcich občanov. Viac ich nemali ani vo väčších mestách. Ukázalo sa, že Popradčania majú veľký záujem o veci verejné so snahou aktívne ich meniť k lepšiemu. Participatívny rozpočet je na to naozaj vhodným nástrojom a ja verím, že aj v tomto roku sa budeme môcť tešiť na viacero zaujímavých a zmysluplných projektov,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.
Predkladať návrhy za jednotlivé mestské časti je možné iba v súlade so schválenými pravidlami. Na webovej stránke mesta v sekcii Participatívny rozpočet sú k dispozícii všetky potrebné dokumenty. Návrhy je nutné predložiť na predpísanom projektovom formulári buď písomne na adresu mestského úradu, osobne v podateľni prípadne na infopulte na mestskom úrade, v Mestskej informačnej kancelárii, elektronicky na adresu spolocne@poprad.sk, prípadne prostredníctvom stránky poprad.hlasobcanov.sk. Hlasovanie o tom, ktorý z predložených projektov uspeje, prebehne od 1. do 15. apríla a všetky návrhy musia byť zrealizované do polovice decembra.
„V minulom roku sme participatívny rozpočet uviedli do života v Poprade po prvýkrát a veľmi milo ma prekvapil nielen počet dodaných projektov, ale i vyše 3000 hlasujúcich občanov. Viac ich nemali ani vo väčších mestách. Ukázalo sa, že Popradčania majú veľký záujem o veci verejné so snahou aktívne ich meniť k lepšiemu. Participatívny rozpočet je na to naozaj vhodným nástrojom a ja verím, že aj v tomto roku sa budeme môcť tešiť na viacero zaujímavých a zmysluplných projektov,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.
Predkladať návrhy za jednotlivé mestské časti je možné iba v súlade so schválenými pravidlami. Na webovej stránke mesta v sekcii Participatívny rozpočet sú k dispozícii všetky potrebné dokumenty. Návrhy je nutné predložiť na predpísanom projektovom formulári buď písomne na adresu mestského úradu, osobne v podateľni prípadne na infopulte na mestskom úrade, v Mestskej informačnej kancelárii, elektronicky na adresu spolocne@poprad.sk, prípadne prostredníctvom stránky poprad.hlasobcanov.sk. Hlasovanie o tom, ktorý z predložených projektov uspeje, prebehne od 1. do 15. apríla a všetky návrhy musia byť zrealizované do polovice decembra.