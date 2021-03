Popradčania nad 62 rokov dostanú od mesta respirátory

Poprad 2. marca (TASR) – Popradčania, ktorí tento rok dovŕšia 62 rokov a viac, dostanú od mesta respirátory typu FFP2. Samospráva takto rozhodla v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou v oblasti šírenia nákazy novým koronavírusom. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová s tým, že distribúcia respirátorov sa začne od štvrtka (4. 3.).



Ako priblížila, respirátory budú roznášať zamestnanci mestského úradu, ktorí ich uložia do schránok obyvateľov. Dostane ich celkovo 11.676 ľudí, pričom jeden občan bude mať dva respirátory. Mesto tak rozdá dokopy 23.352 kusov respirátorov. Podľa slov hovorkyne radnica má k dispozícii zoznamy obyvateľov, čiže nie je potrebné sa hlásiť. V prípade otázok je zriadená telefónna linka 052/716 72 48, ktorá bude dostupná počas bežného pracovného času.



Mesto začalo s rozdávaním respirátorov FFP2 už 1. februára, a to pre seniorov nad 65 rokov. „Pre túto najohrozenejšiu skupinu ľudí sme vtedy operatívne, za pomerne krátky čas zabezpečili zhruba 20.000 respirátorov, keďže sa situácia nezlepšuje, pokračujeme v tejto činnosti ďalej,“ doplnil primátor mesta Anton Danko.