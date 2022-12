Popradčania si za odvoz komunálneho odpadu priplatia

Poprad 16. decembra (TASR) - Poplatok za odvoz komunálneho odpadu sa v Poprade zvýši o niekoľko eur. Po dlhej diskusii o tom rozhodli poslanci na piatkovom rokovaní zastupiteľstva. Napokon pristúpili ku kompromisu a od roku 2023 tak budú obyvatelia platiť 36,5 eura za osobu a rok, doteraz to bolo takmer 30 eur. Mesto pôvodne navrhovalo zvýšenie na 43,80 eura.



"Samosprávy zasiahol rodinný balíček, ktorý nás pripravil o štyri milióny eur, ďalšie dva milióny eur stratilo mesto tým, že klesol počet obyvateľov pod 50.000, preto nebudeme môcť doplácať za odvoz komunálneho odpadu takmer nič," ozrejmila pri prezentácii materiálu vedúca ekonomického odboru Adriána Sedláková.



Dodala, že v roku 2021 mesto doplácalo za komunálny odpad 546.000 eur, tento rok je to na úrovni 485.000 eur, po schválení všeobecne záväzného nariadenia rátala samospráva na budúci rok s doplatkom 190.000 eur. Ak by neprešiel, bolo by to až 900.000 eur.



Opozičný klub Poprad na 1. mieste s predloženým zvýšením nesúhlasil a predložil vlastný návrh s výškou poplatku na úrovni 35 eur, napokon došlo ku kompromisu. Opoziční poslanci okrem iného upozornili, že v súvislosti s odpadovým hospodárstvom by malo mesto robiť viac. "Od ďalšieho roka budú tieto nárasty ďaleko vyššie, musíme ľudí prinútiť viac triediť, viac ako 40 percent vytriedeného odpadu je príliš málo. Problém sú predovšetkým sídliská Juh, kde je potrebné riešiť najmä stojiská odpadov," skonštatoval poslanec František Majerský.



Koaliční poslanci reagovali, že k tomuto nepopulárnemu kroku pristupujú takmer všetky mestá na Slovensku. "Ide len o dorovnanie toho, čo mesto platí za vyprodukovaný odpad, návrh je v zmysle platnej legislatívy. Všetkých nás to trápi, ale nie sme zďaleka jediní. Musíme to riešiť teraz, lebo o rok to môže byť ešte horšie," upozornil poslanec Adrián Kromka.



Miera vytriedeného odpadu v Poprade každoročne rastie. "V roku 2004 sme zaviedli separovaný zber, v roku 2018 zber biologicky rozložiteľného odpadu a vlani aj zber kuchynského odpadu. Legislatíva sa neustále sprísňuje, množstvo odpadu vďaka spotrebe rastie, a teda aj náklady na jeho likvidáciu, musíme na to reagovať," zdôraznila prednostka mestského úradu Oľga Netočná. Sedláková dodala, že na budúci rok mesto vyčlenilo 70.000 eur na čipovanie kontajnerov a vriec pri rodinných domoch, niečo podobné chce samospráva zaviesť aj pre bytové domy. Cieľom je, aby spoločenstvá spolupracovali a šetrili. Zo zákona vyplýva, že čím viac odpadu sa vytriedi, o to pomalšie bude tempo rastu poplatku.