Na Baníckej ulici v Poprade pribudnú parkoviská

Poprad 30. apríla (TASR) - Na Baníckej ulici v Poprade pribudnú nové parkoviská, mesto chystá aj veľkoplošnú obnovu ciest a chodníkov. Poslanci tamojšieho mestského zastupiteľstva v utorok schválili zmenu rozpočtu na tento rok, v rámci ktorej zvýšili prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v objeme 3,65 milióna eur. Zároveň sa zvýšil príspevok na bežné výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií vo výške dva milióny eur na riešenie havarijného stavu miestnych komunikácií po skončení zimy.



Z predloženého materiálu vyplýva, že prostriedky z rezervného fondu samospráva využije okrem iného na budovanie prvkov inteligentného mesta, nové parkoviská, zastávku autobusov v časti Kvetnica a na zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy s materskou školou na sídlisku Juh III.



Najviac peňazí pritom pôjde na výstavbu nových parkovísk na Baníckej ulici v širšom centre. Poslanci schválili na projekt 800.000 eur, pričom na stavbu už má mesto vydané územné rozhodnutie a chcelo by pokračovať v zabezpečení inžinierskej činnosti s cieľom vybavenia stavebného povolenia a následnej realizácie. Stavba okrem parkovísk zahŕňa aj vybudovanie prístupových ciest, chodníkov, verejného osvetlenia a detského ihriska. Ďalšou významnou investíciou je obnova školy na Jarnej ulici, na ktorú poslanci schválili 600.000 eur. Mesto v polovici marca podpísalo zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom. Všetky oprávnené výdavky budú samospráve refundované z úveru z Environmentálneho fondu.



Na projektovú dokumentáciu investičnej akcie "Budovanie prvkov inteligentného mesta v meste Poprad" poslanci schválili 200.000 eur. Mesto sa chce o finančné prostriedky na realizáciu projektu uchádzať zo zdrojov výzvy, ktorú má čoskoro vyhlásiť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Nenávratný finančný príspevok bude možné získať na inteligentné Smart riešenia pre samosprávy. Projekt by mal byť primárne zameraný na implementáciu inteligentného kamerového systému, ktorý by pokrýval viacero oblastí, ako napríklad bezpečnosť verejných priestorov, manažment plynulosti dopravy a parkovacej politiky či prevenciu kriminality.



Spomínaný zvýšený príspevok pre Správu mestských komunikácií vo výške dva milióny eur pôjde na veľkoplošné opravy miestnych ciest a chodníkov dodávateľským spôsobom. Tie sa týkajú napríklad Francisciho a Levočskej ulice, ďalej križovatky ulíc Na letisko a Teplická a mosta ponad Velický potok a križovatky ulíc Široká a Hurbanova. Opravy sa dotknú niektorých úsekov ciest v širšom centre mesta a na sídliskách Západ a "starý" Juh a aj niektorých chodníkov v časti Juh III.