Popradom bude prechádzať cyklistický pelotón pretekov Okolo Slovenska

Poprad 14. septembra (TASR) - Mestom Poprad bude vo štvrtok popoludní prechádzať pelotón cyklistických pretekov Okolo Slovenska, treba sa preto pripraviť na dopravné obmedzenia. Informovalo o tom mesto na webovej stránke s tým, že z mestských častí Matejovce, Spišská Sobota a Veľká bude čiastočne obmedzená, resp. úplne vylúčená dopravná obsluha a migrácia obyvateľov.



"Pelotón sa bude pohybovať po trase Matejovce, Hlavná ulica - Priemyselná - Spišská Sobota, Matejovská - Sobotské námestie - Pod bránou - Vagonárska - Veľká, Vodárenská - Fraňa Kráľa smerom na Veľký Slavkov a Mlynicu. Následne sa pelotón znova vráti do mesta Poprad a po tej istej trase cez Matejovce na námestie do Spišskej Soboty, kde bude cieľ pretekov," uvádza samospráva. Z tohto dôvodu budú počas prejazdu pelotónu predmetné ulice uzavreté, námestie v Spišskej Sobote je neprejazdné už od rána. Obmedzená bude aj mestská hromadná doprava.



Mesto tiež žiada obyvateľov ulíc Vagonárska a Vodárenská, aby si svoje vozidlá zaparkovali do dvorov alebo mimo dopravného priestoru predmetných ulíc, aby netvorili prekážku a neohrozovali zdravie a bezpečnosť cyklistov. "Žiadame tiež širokú verejnosť o pochopenie a všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť a dôsledné dodržiavanie pokynov príslušníkov polície," uzatvára mesto.