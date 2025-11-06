< sekcia Regióny
Popradská Koľaj 22 vyhlásila po ničivom požiari zbierku
Vyzbierané peniaze použijú v prvom rade na vyčistenie a odvoz zvyškov budovy zo zhoreniska.
TASR
Poprad 6. novembra (TASR) - Popradská Koľaj 22 vyhlásila po ničivom požiari z tohto týždňa verejnú zbierku. Pomocou nej chcú kultúrne centrum obnoviť. Vladimír Zentko, predseda občianskeho združenia Rozpuk, ktoré stojí za Koľajou 22, uviedol, že zbierka prebieha na portáli Donio.
Hasiči zasiahli okamžite, no priestor sa nepodarilo zachrániť. Plamene tak zničili umelecké diela, antikvariát, techniku aj hudobné nástroje. „Všetko, čo formovalo jedinečnú atmosféru tohto miesta,“ podotkol Zentko. Komunita dobrovoľníkov preto žiada verejnosť o podporu.
Kultúrne centrum existuje od roku 2023 a len od začiatku tohto roka v ňom zorganizovali viac ako 50 podujatí rôzneho zamerania. Stal sa domovom koncertov, premietaní, diskusií, výstav či komunitných aktivít pre ľudí všetkých vekových kategórií. Išlo podľa Zentka o ojedinelý priestor, ktorý vznikol vďaka práci nadšencov a aktivistov z viacerých lokálnych organizácií. „Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a parterom, ktorí pri nás stoja od začiatku. Sila komunity sa najviac ukázala teraz po požiari. Zapájajú sa desiatky ľudí, ktorí pomáhajú, ako vedia. Bez financií však nebude možné Koľaj 22 obnoviť a vytvoriť tak v Poprade opäť bezpečný priestor pre nezávislú kultúru a komunitu,“ skonštatoval Zentko.
Požiar vypukol v objekte neďaleko železničnej stanice v noci z pondelka na utorok (4. 11.). V súčasnosti nie je jasné, čo ho spôsobilo a prebieha vyšetrovanie kompetentných orgánov. Členovia umeleckého tímu vyzývajú verejnosť, aby počkala na jeho uzatvorenie.
Vyzbierané peniaze použijú v prvom rade na vyčistenie a odvoz zvyškov budovy zo zhoreniska. Členovia najužšieho tímu spolu s dobrovoľníkmi ich plánujú v priebehu najbližšieho víkendu zrecyklovať a prípadne pripraviť na ďalšie využitie. Koľaj 22 mala pripravený program do konca roka 2025, a tak prostriedky využije aj na ich zorganizovanie v dočasných spriaznených priestoroch. O nevyhnutých zmenách v programe budú informovať na svojich sociálnych sieťach. Všetky ďalšie prostriedky investujú do zabezpečenia vlastného nového priestoru. V týchto dňoch sa jeho budúca podoba tvorí a hľadajú sa možnosti na území mesta. „Dnes nevieme, aká bude Koľaj v roku 2026, ale vieme, že spravíme všetko pre to, aby tento unikátny priestor pre alternatívnu kultúru v Poprade opäť ožil,“ uzavrel Zentko.
