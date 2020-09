Popradská nemocnica hlasí 12 zamestnancov pozitívnych na COVID-19

Poprad 25. septembra (TASR) – Ochorenie COVID-19 má v popradskej nemocnici celkovo 12 zamestnancov. Oproti štvrtku (24. 9.) sa ich počet zvýšil o dvoch. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda.



Ako povedala, pokračujú v testovaní personálu, ktorý prišiel s pozitívnymi osobami do kontaktu.



"V nemocnici platí naďalej zákaz návštev, zvýšená dezinfekcia povrchov, používanie ochranných masiek, dezinfekcie a rukavíc a taktiež bariérová ošetrovateľská starostlivosť," doplnila Galajda.



Nemocnica spúšťa fázu akčného pandemického plánu na zabezpečenie kapacít pre prípadných pacientov s ochorením COVID-19 a zabezpečuje opatrenia pre maximálnu bezpečnosť prichádzajúcich pacientov. Reprofilizácia lôžok jej podľa Galajdy doteraz nebola nariadená.



"V rámci jednotlivých krokov bolo presťahované geriatrické oddelenie do hlavnej budovy na siedme poschodie," dodala.