Popradská nemocnica finalizuje výber zhotoviteľa na rekonštrukciu

Poprad 21. decembra (TASR) - Nemocnica Poprad bola počas roka úspešná v dvoch projektoch z plánu obnovy a odolnosti. Na komplexnú rekonštrukciu budovy nemocnice získala vyše 42 miliónov eur a podarilo sa jej získať prostriedky aj na komplexnú rekonštrukciu objektu geriatrie v menšej výzve na malé projekty do piatich miliónov eur. TASR o tom informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavliková.



Ako povedala, v rámci rekonštrukcie budovy by nemocnica za tri roky mala prejsť komplexnou obnovou, a to za plného chodu nemocnice. Rozhodujúce pre úspešnú realizáciu je okrem získaných prostriedkov aj ukončenie výberového konania na zhotoviteľa náročnej komplexnej rekonštrukcie. Tá je vo finálnej fáze.



Nadlimitnú zákazku na výber zhotoviteľa pre projekt komplexnej obnovy a prestavby, ktorý je financovaný zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti nemocnica vyhlásila začiatkom júla. Ako povedal jej generálny riaditeľ Jozef Tekáč, na základe množstva otázok záujemcov, na ktoré museli odpovedať, došlo k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk do 16. novembra 2023. Nemocnica dostala celkovo päť ponúk od uchádzačov zo Slovenskej a Českej republiky. V súčasnosti prebieha ich vyhodnocovanie a ukončenie vyhodnotenia predpokladajú v januári 2024.



"Zmluvné ustanovenia, ako aj stanovené podmienky plánu obnovy a odolnosti vrátane harmonogramu realizácie samotného projektu Nemocnica Poprad, a. s., dodrží," dodal generálny riaditeľ.



Komplexná obnova a prestavba nemocnice zahŕňa rekonštrukciu 349 lôžok pre pacientov na desiatich poschodiach, 19 lôžok sa vybuduje úplne nových. Obnovou prejde aj poliklinika, centrálna plynová kotolňa, vonkajšie aj vnútorné rozvody. Samozrejmosťou bude podľa Pavlikovej zateplenie s cieľom znížiť energetickú záťaž nemocnice. Po realizácii všetkých uvedených zmien príde na rad medicínska technika a celková vonkajšia aj vnútorná bezpečnosť nemocnice.