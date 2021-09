Popradská nemocnica kúpila z dotácie nové lôžka a prístroje

Poprad 8. septembra (TASR) - Nemocnica Poprad rozšírila svoje zdravotnícke vybavenie o nové intenzivistické lôžka a anestéziologické prístroje. Nákup dvoch prístrojov s monitoringom vitálnych funkcií a šiestich intenzivistických lôžok určených pre pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID-19 nemocnica zrealizovala z dotácie vo výške 100.000 eur od mesta Poprad. V marci ju schválili mestskí poslanci. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda.



"Situáciu v nemocnici počas celého obdobia pandémie pozorne sledujem nielen ako primátor mesta, ale aj ako obyvateľ, ktorý je pandémii vystavený spolu s ostatnými Popradčanmi. Som rád, že poslanci zareagovali veľmi rýchlo a môj návrh na dotáciu vo výške 100.000 eur pre nemocnicu schválili. Našim cieľom bolo pomôcť týmto darom nemocnici lepšie zvládať mimoriadne náročné obdobie. Zároveň ma teší, že dar dorazil práve v čase, keď v nej vrcholia prípravy na ďalšiu vlnu," uviedol primátor Anton Danko.



"Zakúpené prístroje použijeme na COVID oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), aby sme boli čo najlepšie pripravení zvládnuť výzvu v podobe ďalšej vlny pandémie. Situácia nie je jednoduchá, o to viac si pomoc mesta vážime. Nemocnica Poprad sa už v predstihu začala systematicky pripravovať na náročnú jeseň – opäť zasadá krízový štáb, na vstupe do zariadenia bola zriadená triáž, teda triedenie pacientov a ostatných prichádzajúcich a v nemocnici platí zákaz návštev," povedal generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s., Jozef Tekáč.



Anestéziologický prístroj predstavuje kompaktný, univerzálny anestetický systém, určený na podávanie celkovej anestézie pri chirurgických, ako aj diagnostických výkonoch.



Intenzivistické lôžka sú určené pre pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID-19, ktorých zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti respektíve na OAIM s podporou umelej pľúcnej ventilácie.