Popradská nemocnica má centrálnu sterilizáciu za viac ako 400.000 eur

Poprad 21. októbra (TASR) - Popradská nemocnica má novú centrálnu sterilizáciu. Z vlastných zdrojov do nej investovala 406.907,92 eura s DPH. TASR o tom informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavlíková.



Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) bolo podľa jej slov otvorené pred 13 rokmi a vybavené najmodernejšou technológiou na Slovensku. Termodezinfektory však už boli v súčasnosti opotrebované a nevyhovovali technickým normám na prevádzku. Preto sa nemocnica rozhodla pre výmenu všetkých štyroch termodezinfektorov a tiež úpravovne vody, ktorá už kapacitne nestačila požiadavkám.



"Ide o veľkokapacitné prekladové termodezinfektory s kapacitou 18 DIN sít. Tieto zariadenia sú na Slovensku skutočne jedinečné, pochváliť sa nimi môžeme len my a nemocnica Bory," povedala vedúca sestra OCS Katarína Jendrušáková s tým, že pracujú prioritne pre centrálne operačné sály, ale aj pre oddelenia, ambulancie i pre externých odberateľov, a to v dvojzmennej prevádzke.



Obnova celej technológie pozostávala z dvoch hlavných častí. Prvou bola už spomínaná úpravovňa vody na OCS, ktorá napája všetky sterilizátory a dezinfektory na OCS, a tiež na centrálnych operačných sálach.



"Nová úpravovňa vody pozostáva z dvoch paralelne prepojených vetiev. V prípade poruchy jednej vetvy systém automatický prepne druhú na plný výkon, ktorý dokáže pokryť potreby strojov a zabezpečiť plynulú prevádzku bez obmedzení," vysvetlil biomedicínsky inžinier nemocnice Dávid Sroka.



Zásadnou zmenou je podľa neho fakt, že nová úpravovňa má o viac než polovicu nižšiu spotrebu vody. Výrazne sa tiež zníži spotreba elektrickej energie a ďalších spotrebných médií nevyhnutných na jej činnosť.



Po realizácii prvej etapy bola zrealizovaná druhá etapa, a to výmena troch prekladových dverových a jedného neprekladového dverového dezinfektora. Podľa Sroku doterajšie boli opotrebované, poruchové a už nespĺňali požadované parametre. "Nová technológia má väčší objem komory a tým väčšiu priepustnosť materiálu. Zabezpečíme tak stabilnú a spoľahlivú prevádzku, čo sa odrazí na vyššom komforte aj pre prácu personálu," dodal Sroka.