Popradská nemocnica navyšuje kapacity pre očkovanie proti COVID-19

Poprad 3. novembra (TASR) - Popradská nemocnica navyšuje kapacity očkovania proti ochoreniu COVID-19. Reaguje tak na vývoj epidemiologickej situácie a zvyšuje objem očkovania proti najnovšiemu variantu koronavírusu. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Martina Pavlíková s tým, že cieľom je vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu verejnosti o očkovanie a tiež ochrana rizikových skupín pred ochorením.



"Navýšenie očkovacích kapacít budeme realizovať od 10. novembra. Z doterajších 42 slotov týždenne zvyšujeme objem očkovania štvornásobne, až na 186 slotov týždenne. Vyčlenili sme na to svoje personálne aj technické kapacity," uviedol generálny riaditeľ popradskej nemocnice Jozef Tekáč.



Od 10. novembra sa bude očkovanie vakcínou Pfizer Omicron XBB 1 v popradskej nemocnici realizovať každý utorok a piatok v čase od 8.30 do 11.30 h a od 12.00 do 15.00 h. Pavlíková dodala, že vakcinácia bude prebiehať v budove kožného stacionára na druhom poschodí a tiež v dvoch ambulanciách všeobecného lekárstva. Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť na stránke ministerstva zdravotníctva na www.korona.gov.sk alebo na stránke Nemocnice Poprad www.nemocnicapp.sk



"Očkovanie umožníme aj záujemcom, ktorí prídu bez registrácie, a to každý deň okrem stredy od 9.00 do 10.00 h v budove kožného stacionára. Ak bude záujem o očkovanie trvať, resp. sa zvyšovať, sme pripravení naše kapacity navýšiť na 400 až 500 slotov týždenne," upozornil riaditeľ. Očkovanie je určené pre osoby vo veku od 18 rokov. Nemocnica však umožní aj vakcináciu pre deti od 12 rokov, ak verejnosť prejaví záujem, tieto však musia byť vopred registrované. Očkovanie môžu absolvovať záujemcovia, u ktorých od poslednej dávky uplynuli najmenej štyri mesiace.