Popradská nemocnica organizuje s OZ Nie rakovine preventívne podujatie
Jeho cieľom je priblížiť zdravotnú starostlivosť verejnosti a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok.
Autor TASR
Poprad 27. novembra (TASR) - Nemocnica Poprad organizuje v spolupráci s dvoma strednými školami a občianskym združením (OZ) Nie rakovine preventívne podujatie. Jeho cieľom je priblížiť zdravotnú starostlivosť verejnosti a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok. Hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda TASR informovala, že akcia sa uskutoční počas blížiaceho sa víkendu (29. a 30. novembra) v obchodnom centre na Dlhých honoch.
„Prevencia je vždy jednoduchšia, menej náročná a neporovnateľne príjemnejšia než samotná liečba. Napriek tomu ju často odkladáme. Najčastejšie dôvody sú nedostatok času a obavy z výsledkov. Rozhodli sme sa na to reagovať a štvrtýkrát preto organizujeme toto preventívne podujatie,“ zdôvodnila hovorkyňa. Jedným z cieľov je čo najviac zjednodušiť prístup k odborným konzultáciám.
Prítomný chirurg sa bude venovať najmä dôležitosti preventívnych prehliadok zameraných na včasné odhalenie ochorení, ako je rakovina hrubého čreva či konečníka. „Návštevníci sa dozvedia aj o význame správnej výživy pri liečbe. Nutričná terapeutka poradí dospelým aj deťom v oblasti zdravého stravovania či špeciálnych diét. Sestra z očného oddelenia zase zmeria vnútroočný tlak, ktorého zvýšené hodnoty môžu signalizovať glaukóm,“ priblížila Galajda. Rehabilitační lekári a fyzioterapeut zase poradia o zdravých nohách a správnej starostlivosti o chrbticu. Kožná lekárka poskytne individuálne konzultácie a návštevníci si budú môcť nechať skontrolovať znamienka dermatoskopom. Neurológ im vysvetlí, ako rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody, a kedy vyhľadať okamžitú pomoc. Na mieste tiež budú odborníci z oddelenia nukleárnej medicíny, detskí lekári, či pôrodné asistentky a diabetológ a pripravené sú aj ukážky poskytovania prvej pomoci.
V rámci turné „Povedz nie rakovine“ sa tento rok v programe predstavia aj dobrovoľníci z OZ. „Kampaň je zameraná na podporu prevencie a informovania verejnosti o možnostiach, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred najčastejšími onkologickými ochoreniami. Našu expozíciu v súčasnosti tvoria obrovské nafukovacie makety hrubého čreva a pľúc, modely prsníkov, maternice, semenníkov a prostaty,“ priblížil vedúci OZ Nie rakovine Patrik Herman. Pacientske združenie vzniklo pred 18 rokmi ako odozva na problémy v onkológii na Slovensku. Bojuje za práva onkologických pacientov, aktívne pomáha im aj ich príbuzným a šíri osvetu o prevencii onkologických ochorení.
Nemocnica po prvýkrát na verejnom podujatí predstaví aj svoju nadáciu Nádej pre vaše zdravie, ktorá už od roku 2008 pravidelne pomáha pacientom aj personálu kúpou zdravotníckej techniky a pomôcok.
