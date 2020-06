Popradská nemocnica povolila návštevy pacientov

Poprad 9. júna (TASR) – Nemocnica Poprad už povolila návštevy pacientov s výnimkou pediatrického oddelenia s JIS, pre ktoré platí zákaz návštev v súvislosti so zvýšeným výskytom infekčných ochorení. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda s tým, že návštevy sú možné v trvaní maximálne desiatich minút každý deň od 14:00 do 16:00.



Návštevníci musia dodržiavať viaceré bezpečnostné opatrenia. „V rovnakom čase je možné povoliť návštevu maximálne dvoch osôb k pacientovi. Výnimky je možné pripustiť napríklad pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia,“ priblížila Galajda.



Podľa hovorkyne vo vnútornom prostredí sú návštevníci povinní chrániť si dýchacie cesty rúškom a po každej návšteve je potrebné vykonať dezinfekciu dotykových plôch. Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým na ochorenie COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s týmto ochorením.



Pri vstupe do priestorov nemocnice je zavedené triedenie pacientov a návštevníkov prostredníctvom takzvanej triáže. „Zdravotníci návštevníkom bezkontaktne zmerajú teplotu a zabezpečia evidenciu osôb navštevujúcich pacienta. Pre návštevníkov je povinné vyplnenie dotazníka a dezinfekcia rúk, u pacientov na lôžku použitie rukavíc, ktoré poskytne oddelenie,“ vysvetlila hovorkyňa.



Dodáva, že chodiaci pacienti prijímajú návštevy v jedálenskej časti oddelenia na jeden stôl. Na izbách u ležiacich pacientov môžu byť návštevy maximálne k dvom pacientom súčasne. Hovorkyňa zdôrazňuje, že počas návštevných hodín dvere na oddelenie ostávajú zatvorené a vstup návštevy je možný iba v sprievode personálu pracoviska za dodržania bezpečnostných dvojmetrových odstupov.