Popradská pôrodnica bude od piatka až do konca marca zatvorená

Poprad 10. marca (TASR) – Popradská pôrodnica bude od piatka až do konca marca (12. – 31. 3.) zatvorená. Informuje o tom Nemocnica Poprad na svojej webovej stránke s tým, že dôvodom uzatvorenia sú rekonštrukčné práce. Gynekologické oddelenie však ostane otvorené.



Rodičky budú rodiť v okolitých nemocniciach, najmä v Kežmarku. „Predčasné pôrody pred 34. týždňom tehotenstva budú smerované do Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove,“ uvádza popradská nemocnica.



Ďalej upozorňuje budúce matky, ktorých pôrod sa blíži, ale aj ostatné tehotné ženy, aby v rámci svojej prípravy na pôrod rešpektovali túto informáciu a z nej vyplývajúce obmedzenia, napríklad časové zmeny pri ceste do pôrodnice.