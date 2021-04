Popradská pôrodnica je opäť otvorená

Poprad 1. apríla (TASR) – Popradská pôrodnica je od štvrtka opäť otvorená. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Nemocnice Poprad Sylvia Galajda s tým, že dôvodom uzatvorenia na takmer tri týždne boli rekonštrukčné práce.



Ako priblížila, rodičky boli v tom čase smerované do kežmarskej nemocnice a predčasné pôrody pred 34. týždňom tehotenstva sa mali vykonávať vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove.



„V rámci všetkých rekonštrukčných prác sme sa dostali do takej fázy, že nebolo možné zosúladiť pôrody a pracovné aktivity na pôrodníckom oddelení. Išlo o prašnosť a hlučnosť, vysekávali sa do stropu veľké diery, cez ktoré sa ťahali rozvody, preto sme boli nútení uzavrieť pôrodnicu na takmer tri týždne,“ vysvetlila Galajda. Ďalej ozrejmila, že rekonštrukčné práce sú súčasťou veľkého projektu nemocnice, ktorý by mal byť ukončený do konca roka 2021.



Nemocnica Poprad upozorňuje, že jej novorodenecké oddelenie ponúka ako jedno z mála na Slovensku pomoc laktačnej poradkyne počas celého pobytu rodičky v nemocnici. Novorodencov v prípade potreby dokrmujú výlučne materským mliekom, keďže nemocnica má vlastnú banku ženského mlieka. Novorodencom realizujú aj maximálny počet prvých skríningových vyšetrení, preto sa matka s dieťaťom v najbližších dňoch nemusia zase vracať do nemocnice.