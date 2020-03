Popradská radnica rozdá 12.500 rúšok seniorom aj ďalším znevýhodneným

Poprad 24. marca (TASR) – Primátor Anton Danko a krízový štáb sa dohodli na prvej etape roznosu ochranných rúšok pre všetkých popradských seniorov nad 60 rokov, tehotné ženy, opatrovateľky a onkologických pacientov. Informovalo o tom mesto na svojej internetovej stránke s tým, že v pondelok (23.3) zasadal v Poprade krízový štáb už po štvrtýkrát v súvislosti s rozšírením nákazy novým koronavírusom.



„Pôjde presne o 12.500 ochranných rúšok, ktoré by mali byť ku koncu tohto týždňa distribuované do domácností. Rúška dostane postupne v ďalších etapách každý Popradčan,“ uviedla radnica.



Samospráva sa v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným spolkom rozhodla ponúknuť pomoc osamelým seniorom, imobilným ľuďom a občanom vo vážnom zdravotnom stave. Pre nich mesto zabezpečilo donášku obedov od pondelka do piatka a nákup základných potravín, drogérie a liekov maximálne dvakrát do týždňa. „Občan zaplatí len za nákup, pričom distribúcia bude prebiehať nasledujúci deň od 9.00 h. Zamestnanec alebo dobrovoľník Slovenského Červeného kríža bude oblečený v uniforme a označený menovkou. Nikdy sa nebude požadovať hotovosť pred nákupom," zdôraznila radnica s tým, že človek musí mať pri preberaní donášky rúško. Pre ľudí, ktorí sa cítia osamelí alebo potrebujú iné poradenstvo, bude k dispozícii aj sociálny kontakt na telefónnych číslach 0910 890 262 a 0910 890 258.