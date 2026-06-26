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Popradské kultúrne leto sa sťahuje do historickej Spišskej Soboty
Program je rozdelený do niekoľkých celkov - koncertné piatky s domácimi aj zahraničnými interpretmi, Festival Made in Slovakia a Promenádne nedele v príjemnej atmosfére historického centra.
Autor TASR
Poprad 26. júna (TASR) - Popradské kultúrne leto sa tento rok pre rekonštrukciu Námestia sv. Egídia sťahuje do historickej Spišskej Soboty. Mesto informovalo, že program odštartuje v piatok koncertom skupiny Mirai a vyvrcholí 28. augusta vystúpením speváka Adama Ďuricu.
„Leto v Poprade bude opäť plné hudby, zábavy, rozprávok a nezabudnuteľných stretnutí. Naše historické Sobotské námestie sa počas letných mesiacov premení na centrum kultúrneho diania pre Popradčanov i návštevníkov nášho mesta. Piatkový koncert skupiny Mirai otvorí sériu obľúbených koncertných piatkov pod holým nebom,“ uviedlo mesto.
Program je rozdelený do niekoľkých celkov - koncertné piatky s domácimi aj zahraničnými interpretmi, Festival Made in Slovakia a Promenádne nedele v príjemnej atmosfére historického centra. Rodiny s deťmi sa môžu tešiť aj na tradičné sobotňajšie rozprávkové dopoludnia, tie sa však sťahujú do domu kultúry. „Divadelné predstavenia pre deti prinesú množstvo krásnych príbehov, fantázie i pozitívnych emócií s dobrým koncom,“ dodáva mesto.
Program jednotlivých podujatí je zverejnený na stránke mesta aj na sociálnej sieti.
„Leto v Poprade bude opäť plné hudby, zábavy, rozprávok a nezabudnuteľných stretnutí. Naše historické Sobotské námestie sa počas letných mesiacov premení na centrum kultúrneho diania pre Popradčanov i návštevníkov nášho mesta. Piatkový koncert skupiny Mirai otvorí sériu obľúbených koncertných piatkov pod holým nebom,“ uviedlo mesto.
Program je rozdelený do niekoľkých celkov - koncertné piatky s domácimi aj zahraničnými interpretmi, Festival Made in Slovakia a Promenádne nedele v príjemnej atmosfére historického centra. Rodiny s deťmi sa môžu tešiť aj na tradičné sobotňajšie rozprávkové dopoludnia, tie sa však sťahujú do domu kultúry. „Divadelné predstavenia pre deti prinesú množstvo krásnych príbehov, fantázie i pozitívnych emócií s dobrým koncom,“ dodáva mesto.
Program jednotlivých podujatí je zverejnený na stránke mesta aj na sociálnej sieti.