Popradské výstavy venované architektúre sú k dispozícií už len pár dní

Poprad 18. augusta (TASR) - Návštevníci Tatranskej galérie v Poprade majú poslednú šancu navštíviť unikátne výstavy v rámci projektu Hry s umením 2023 – Architektúra ukazovateľ kultúry. Tri výstavné projekty sú prístupné verejnosti v starej elektrárni do 27. augusta. Informovala o tom riaditeľka galérie Anna Ondrušeková.



Prvá z výstav nesie názov "Veže do neba", ide o interaktívnu expozíciu pre rodičov s deťmi o najvýznamnejších stavbách v histórii ľudstva. Tatranská galéria ju pripravila v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia v Bratislave. "Arata Isozaki z Japonska je výstava jedného z najvýznamnejších svetových architektov, laureáta Pritzkerovej ceny. Organizujeme ju v spolupráci s Kabinetom architektúry v Ostrave," dodala Ondrušeková.



Poslednou z trojice výstav venovaných architektúre je "Obed na vrchole mrakodrapu". Komorná expozícia sa týka jednej z najznámejších fotografií Slováka pri stavaní mrakodrapu, Gusti Popoviča - rodáka z Vyšného Slavkova.



Tatranská galéria je otvorená od utorka do piatka v čase od 9. do 17. hodiny a počas víkendov od 13. do 17. hodiny.