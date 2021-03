Popradskí poslanci schválili dotáciu pre Nemocnicu Poprad

Poprad 10. marca (TASR) – Popradská nemocnica dostane dotáciu vo výške 100.000 eur, ktorá pôjde z rezervného fondu mesta Poprad. Radnica tak chce pomôcť v riešení dosahov pandémie ochorenia COVID–19 na prevádzku nemocnice v období mimoriadneho stavu. Tento návrh primátora Antona Danka schválili takmer jednohlasne popradskí poslanci na stredajšom neplánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Primátor mesta ozrejmil, že s generálnym riaditeľom popradskej nemocnice Erikom Chorvátom rokoval ešte minulý týždeň, z čoho vyplynula požiadavka na vybavenie nemocnice anestéziologickými prístrojmi a intenzivistickými lôžkami.



Ako sa uvádza v materiáli k zasadnutiu MsZ, financie by mali ísť na obstaranie dvoch anestéziologických prístrojov s monitoringom vitálnych funkcií a šesť intenzivistických lôžok určených pre pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID-19. Obstaranie týchto prístrojov súvisí so zriadením dvoch odizolovaných operačných sál určených pre pacientov s ochorením COVID-19 a prevenciou prípadného kríženia operatívy negatívnych a pozitívnych pacientov, čo predstavuje zníženie rizika nákazy pacientov, ako aj personálu nemocnice.



Intenzivistické lôžka sú určené pre pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID-19, ktorých zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti, respektíve na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny s podporou umelej pľúcnej ventilácie. „Moderné lôžka poskytujú účinnejšie riadenie prevencie vzniku preležanín zapríčinených tlakom a šmykom a pomáhajú tiež znižovať riziko úrazu pacientov a ošetrujúceho personálu pri nepretržitej manipulácii a polohovaní pacienta,“ píše sa v dôvodovej správe.