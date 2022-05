Popradskí poslanci schválili kandidatúru na Európske mesto športu

Poprad 7. mája (TASR) - Poprad sa bude uchádzať o titul Európske mesto športu (EMŠ) pre rok 2023. Na stredajšom (4.5.) rokovaní kandidatúru schválili tamojší poslanci. O titul sa môžu uchádzať mestá s počtom obyvateľov od 25.000 do 499.999 obyvateľov.



Vďaka projektu sa môže mesto podľa samosprávy zviditeľniť, zvýšiť úroveň športovej a rekreačnej politiky mesta, zdieľať skúsenosti s ostatnými, zapojiť sa do rôznych grantov Európskej únie (EÚ), či podieľať sa na organizácii rôznych kongresov.



„Získaným titulom podporíme rozvoj cestovného ruchu, zvýši sa športový štandard mesta, zlepší zdravie obyvateľov a získame možnosť vytvoriť partnerstvá v záujme získania dotácií do športu, prostredníctvom spoločne predkladaných projektov. Zároveň môžeme pritiahnuť domácich a zahraničných sponzorov pre súťaže organizované v meste, či zvýšiť motiváciu podnikateľských subjektov pre dobudovanie a vylepšenie športovej a rekreačnej infraštruktúry,“ uvádza sa v materiáli, ktorý na zastupiteľstvo predložilo mesto.



Projekt nie je založený na dotačnej schéme, preto snahou samosprávy bude vytvoriť hlavne pozitívny vzťah k športu a to spoluprácou so športovými klubmi a verejnosťou pri príprave podujatí. Radnica odhaduje, že na prípravu samotnej kandidatúry bude potrebné vynaložiť približne 20.000 eur.



Asociácia európskych miest športu (ACES), ktorá každoročne udeľuje titul EMŠ, sa takýmto spôsobom usiluje o podporu športu medzi všetkými občanmi EÚ, obzvlášť podporuje znevýhodnené skupiny obyvateľov, deti, staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Zámerom ACES je podporovať v tomto smere aj súkromné a verejné iniciatívy.